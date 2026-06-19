La géométrie dans le monde végétal, d’Élisabeth Dumont – Editions Ulmer, 7 mai 2026 – 224 pages – 100 photos

Qu’est-ce qui fait la beauté d’une plante ? Élisabeth Dumont, biochimiste convertie à la botanique, aurait pu répondre : la lumière, la couleur, le parfum. Elle choisit une autre voie, plus inattendue et finalement plus révélatrice — celle de la géométrie. Dans La géométrie dans le monde végétal, elle explore les structures mathématiques qui sous-tendent le vivant, et démontre, avec une élégance certaine, que comprendre les formes n’appauvrit pas l’émerveillement : il le redouble.

Le point de départ du livre tient en une question simple, posée par quiconque regarde longuement une fleur ou l’insertion d’une feuille sur sa tige : pourquoi ces formes reviennent-elles, inlassablement ? Pourquoi les pétales se disposent-ils selon des règles aussi précises que celles d’un cristal, pourquoi une écorce, une grappe, un fruit semblent-ils obéir à des lois communes ? Dumont prend cette question au sérieux et la suit jusqu’au bout, convoquant la suite de Fibonacci, le nombre d’or, les fractales, les symétries axiales et radiales — sans jamais transformer le livre en manuel de mathématiques. Ces concepts servent d’outils d’observation, comme une loupe, dit-elle : ils permettent de voir ce qu’on ne voyait pas, non de remplacer le regard sensible par un regard technique.

Ce qui distingue l’approche de Dumont d’un simple catalogue illustré, c’est la conscience aiguë qu’elle a de la tension entre le modèle abstrait et la réalité vivante. La géométrie végétale n’est jamais aussi parfaite que dans un livre de mathématiques. La spirale d’un tournesol, la symétrie d’une clématite en graines, les parallèles d’une feuille — tout cela est régulier et toujours légèrement différent, altéré par les aléas de la croissance, le vent, la disponibilité en eau et en lumière. La plante, immobile et incapable de fuir son environnement, doit s’y adapter en permanence : sa forme est à la fois l’expression d’un programme génétique et la trace de cette négociation continue avec le monde extérieur, pour reprendre les termes de Jacques Monod que Dumont cite en arrière-plan — ce mouvement perpétuel entre « le hasard et la nécessité ».

À mesure que progresse la lecture, on comprend que Dumont n’accumule pas des curiosités botaniques : elle construit un véritable parcours. Les chapitres s’enchaînent presque comme les étapes d’une initiation visuelle. Des parallèles et de la verticalité aux symétries, de la phyllotaxie aux spirales, puis aux fractales, aux réseaux et aux ramifications, chaque figure prépare la suivante. Cette architecture discrète donne au livre une cohérence remarquable. On ne saute pas d’un exemple à l’autre : on découvre peu à peu que les mêmes principes reviennent à toutes les échelles du végétal, depuis la disposition des feuilles jusqu’à l’organisation d’un arbre entier.

C’est dans cet écart entre la forme idéale et la forme vécue que l’auteure situe la beauté du végétal. Un univers de géométrie parfaite serait anxiogène dans sa rigidité ; un univers purement chaotique, déstabilisant. La plante habite exactement cet entre-deux, et c’est ce que l’œil perçoit, souvent sans le formuler, quand il contemple un jardin ou un bord de chemin. Dumont donne des mots — et des concepts — à cette intuition.

La qualité du livre tient aussi à sa forme. Les photographies, très belles, ne décorent pas le propos : elles l’incarnent. Les schémas complètent ce que la photo ne peut pas toujours montrer seule. Le glossaire tient en quatre pages — signe que le texte a été pensé pour ne pas perdre en route un lecteur non spécialiste. On peut feuilleter le livre en s’arrêtant sur les images et leurs légendes, ou le lire plus attentivement en suivant l’argumentation chapitre après chapitre : les deux lectures fonctionnent, ce qui est rare.

Cette progression conduit naturellement au dernier chapitre, consacré à « l’ordre et le chaos », qui apparaît comme la véritable conclusion intellectuelle de l’ouvrage. Dumont n’y défend aucune vision mystique de la nature, pas davantage qu’elle ne cherche à retrouver partout le nombre d’or ou quelque harmonie universelle. Elle rappelle au contraire que les modèles géométriques ne sont que des instruments de compréhension. Les plantes ne sont pas des figures mathématiques incarnées ; elles sont des organismes vivants dont les formes résultent de contraintes physiques, biologiques et évolutives. C’est précisément parce que la géométrie n’est jamais absolue qu’elle demeure féconde comme outil d’observation. Cette prudence scientifique, constamment présente, protège le livre de toute fascination facile pour les « secrets » de la nature et renforce sa crédibilité.

Élisabeth Dumont anime par ailleurs des ateliers à la Maison botanique de Boursay, dans le Perche, et cette pratique pédagogique se ressent dans l’écriture — claire, précise, jamais condescendante. Elle partage une passion plutôt qu’elle n’expose un savoir, ce qui change tout au ton. Le livre a reçu le prix Saint-Fiacre en 2015, décerné par l’Association des journalistes du jardin et de l’horticulture, ainsi qu’un prix spécial du jury du prix Pierre-Joseph Redouté — deux récompenses cohérentes avec ce qu’est réellement l’ouvrage : un livre à la jonction de la science, de l’art et de la contemplation.

Il y a quelque chose de profondément utile dans ce genre de livre. À une époque où l’on parle beaucoup de « reconnexion à la nature », Dumont propose une voie concrète et intellectuellement honnête : apprendre à regarder. Non pas avec nostalgie ou sentimentalité, mais avec la rigueur douce de quelqu’un qui sait ce qu’il cherche et qui sait aussi qu’il ne le trouvera jamais tout à fait — parce que la plante, elle, ne finit jamais de croître.

Apprendre à regarder, chez Dumont, revient aussi à accepter que la connaissance scientifique ne dissipe pas le mystère mais le déplace. Plus on comprend pourquoi une feuille se plisse, une vrille s’enroule ou une inflorescence adopte une spirale particulière, plus apparaît la profondeur des processus qui les ont fait naître. C’est sans doute la réussite la plus durable de ce livre : montrer que la science n’est pas l’antithèse de l’émotion esthétique, mais l’une de ses voies d’accès les plus exigeantes.

Biochimiste de formation, Élisabeth Dumont est passionnée par l’univers des plantes. Elle est l’autrice de plusieurs livres consacrés au monde végétal. Elle vit depuis 25 ans dans le Perche.

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