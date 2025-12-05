La lutte enchantée – Comment garder espoir (et lutter !) dans un monde qui bascule, de Cyril Dion – Éditions Actes sud, 15 octobre 2025 – 224 pages

J’ai écrit ces textes dans la fièvre d’une année qui ne nous a laissé aucun répit.

Une sorte de journal de lutte, pour nous redonner de l’énergie, de l’élan.

Dire que tout n’est pas foutu.

Il y est question de désobéissance civile, d’écologie politique, de démocratie, d’algorithmes, de capitalisme, de plastique, de poissons morts, de crottes de chien, de stratégies pour faire tomber un pipeline ou un dictateur, mais aussi de poésie, de santé mentale, de Beatles et d’amour.

Parce que les petits gestes ne suffisent pas, parce que le système est pipé, mais qu’on peut encore essayer de changer les règles du jeu.”

Cyril Dion

L’ouvrage regroupe les chroniques hebdomadaires que Cyril Dion a écrites entre septembre 2024 et juin 2025 pour l’émission La Terre au carré sur France Inter. Avec pour ambition d’en faire un “journal de lutte”, un recueil engagé visant à redonner “énergie” et “élan” face aux crises convergentes — écologiques, sociales, démocratiques — qui secouent notre époque. Il y est question de désobéissance civile, d’écologie politique, de démocratie, d’algorithmes, de capitalisme, de plastique, de poissons morts, de crottes de chien, de stratégies pour faire tomber un pipeline ou un dictateur, mais aussi de poésie, de santé mentale, de Beatles et d’amour.

De septembre 2024 à juin 2025, Cyril Dion a donc tenu chronique, chaque mercredi, sur France Inter, dans l’émission de Mathieu Vidard. Avec humilité et humour, il s’est attaché, tout au long de la saison, à décrire la crise écologique que nous traversons, à nous mettre face à nos contradictions mais aussi (et surtout) à nous donner les moyens de nous en sortir.

La lutte enchantée se veut un « manifeste » : un appel à l’action, à la conscience, à la résistance — non seulement politique ou écologique, mais existentielle et culturelle.

Ce qui frappe à la lecture est la manière dont Cyril Dion articule critique du système et recherche d’alternatives sensibles. Il dénonce un modèle économique et politique qu’il juge “pipé”, incapable de répondre aux urgences écologiques, et appelle à changer en profondeur les règles du jeu. Pourtant, son propos ne se limite pas à l’indignation : il insiste sur la nécessité d’imaginer de nouveaux récits, de cultiver l’art, la poésie, l’amour, tout ce qui permet de rendre habitable notre monde intérieur autant que notre monde commun. La pluralité des thèmes témoigne de ce souci de penser globalement sans renoncer à l’intime ou à l’émotionnel.

La force du livre réside dans son équilibre : à aucun moment Dion ne sombre dans le catastrophisme total, pas plus qu’il ne propose un optimisme creux. Il s’efforce plutôt de maintenir un dialogue constant entre lucidité et espérance, comme si l’une n’allait jamais sans l’autre. Son écriture, tantôt analytique, tantôt sensible, rend ces pages accessibles à un lectorat large, bien au-delà du cercle militant. On y trouve des moments de colère et d’alerte, mais aussi des respirations, des images, des confidences qui donnent à la lutte un visage humain. C’est sans doute là que le livre touche le plus juste : dans cette façon d’articuler la nécessité de l’action collective avec la fragilité et la puissance de l’expérience individuelle.

Certains lecteurs pourront néanmoins trouver l’ensemble foisonnant, parfois presque dispersé. L’hétérogénéité des chroniques peut donner l’impression d’un mouvement perpétuel, mais ce mouvement, loin d’être un défaut rédhibitoire, participe aussi du charme du livre. Car cette diversité reflète notre époque : chaotique, fragmentée, mais habitée par des tentatives multiples pour inventer l’avenir.

À l’échelle de l’œuvre de Dion, La Lutte enchantée apparaît comme un jalon important. Après ses essais engagés et ses œuvres poétiques, ce livre semble faire la synthèse entre analyse politique, sensibilité artistique et invitation au réenchantement. Il s’inscrit dans un moment où tout bascule, mais où tout reste possible. En refermant le livre, on garde l’impression que l’auteur ne cherche pas seulement à convaincre, mais à transmettre un souffle vital : celui qui incite à lutter, non pas seulement contre quelque chose, mais pour ce qui mérite d’être sauvé, inventé, rêvé.

La Lutte enchantée est un ouvrage qui donne des outils autant rationnels qu’émotionnels pour habiter ce temps troublé. Il rappelle que l’espoir n’est pas un sentiment passif, mais une énergie à cultiver, et que le combat pour le vivant peut être un lieu d’élan, de beauté et même de poésie.

Penseur et militant écologiste devenu une figure de proue des luttes environnementales en France, écrivain, poète et réalisateur, Cyril Dion a été directeur, jusqu’en 2013, du mouvement citoyen des Colibris, cofondé avec Pierre Rabhi. En 2012, il fait partie des fondateurs du magazine Kaizen et, aux éditions Actes Sud, il crée la collection « Domaine du possible » avec Jean-Paul Capitani. Il a coréalisé avec Mélanie Laurent le film Demain (1), César du meilleur documentaire en 2016. Il publie son premier recueil de poèmes, Assis sur le fil, en 2014 (Ed. La Table ronde), son premier roman, Indigo (Actes sud) en 2017 puis, en 2018, toujours chez Actes Sud, Petit manuel de résistance contemporaine. Il est, l’année suivante, l’un des garants de l’indépendance de la Convention citoyenne pour le climat. En 2021, il réalise le film Animal, qui aborde l’extinction de masse des espèces. C’est en septembre 2024 qu’il rejoint l’équipe de la Terre au carré sur France Inter pour y tenir une chronique hebdomadaire, La lutte enchantée.

(1) À l’occasion des 10 ans de sa sortie, le film Demain ressortira en salle le 8 décembre 2025.