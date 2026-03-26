S’entendre, de Guillaume Meurice – Éditions Les Arènes, 12 mars 2026 – 306 pages

Depuis des mois, les orques « attaquent » des voiliers au large de Tarifa, en Espagne. Phénomène étrange ? Révolte animale ? Roxane, 20 ans, plaque tout pour comprendre. Passionnée de cétacés, elle rêve de revoir ces géants noirs et blancs. Mais, en Andalousie, ce ne sont pas les orques qui l’attendent…

C’est à partir de cette situation à la fois intrigante et presque mythique que s’ouvre S’entendre, le troisième roman de Guillaume Meurice. L’auteur, connu pour son regard satirique sur la société contemporaine, opère ici un déplacement intéressant : il conserve son sens critique, mais l’inscrit dans une fiction plus sensible, presque initiatique.

Le point de départ — ces attaques d’orques — fonctionne comme un symbole puissant. Derrière le mystère animal se dessine une interrogation plus large sur notre rapport au vivant. Le roman ne cherche pas tant à expliquer scientifiquement le phénomène qu’à en faire le révélateur d’un déséquilibre : celui d’un monde où l’humain a rompu le dialogue avec son environnement. Roxane, en quittant tout pour rejoindre l’Andalousie, incarne cette tentative de renouer un lien perdu, mais également une forme d’idéalisme fragile, confronté à la complexité du réel.

L’une des forces du livre réside dans le contraste entre l’attente de la protagoniste et ce qu’elle découvre réellement. Le récit déjoue les projections romantiques pour ancrer l’histoire dans une réalité sociale et humaine plus rugueuse. Ce décalage nourrit une réflexion sur les illusions contemporaines : croire qu’il suffit de changer de lieu, de suivre une passion ou de « revenir à la nature » pour trouver du sens. Meurice montre au contraire que les conflits, les tensions et les incompréhensions traversent aussi bien les relations humaines que notre rapport au monde animal.

Le titre, S’entendre, prend alors toute sa dimension polysémique. Il ne s’agit pas seulement de communication — entre humains, ou entre espèces — mais aussi de compréhension mutuelle, voire d’acceptation. Le roman interroge subtilement la possibilité d’un dialogue : peut-on réellement « s’entendre » avec ce qui nous échappe, que ce soit un animal sauvage ou un autre être humain ? Et surtout, sommes-nous prêts à écouter autrement que selon nos propres cadres ?

Le style de Guillaume Meurice conserve une forme de sobriété ironique. Sans abandonner son sens de l’observation critique, il adopte ici une écriture plus nuancée, parfois mélancolique. L’humour, moins frontal que dans ses chroniques, affleure dans certaines situations ou dialogues, mais laisse surtout place à une forme de désenchantement lucide. Cette tonalité contribue à donner au roman une profondeur inattendue, loin d’un simple récit d’aventure ou d’écologie militante.

S’entendre s’inscrit dans un contexte contemporain marqué par les préoccupations écologiques et les débats sur la place de l’humain dans le vivant. Le roman ne délivre pas de message simpliste ; il préfère exposer les contradictions, les espoirs et les limites des individus face à ces enjeux. Roxane, en cherchant les orques, se confronte finalement à elle-même, à ses attentes et à ses illusions — ce qui confère au récit une dimension initiatique discrète mais réelle.

Guillaume Meurice propose ici une œuvre à la croisée des genres : à la fois récit de quête, réflexion écologique et exploration des relations humaines. Derrière l’étrangeté des orques « attaquantes », c’est bien la question de notre capacité à comprendre — et à habiter — le monde qui se trouve posée.

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Guillaume Meurice est chroniqueur radio, auteur et humoriste. Depuis la rentrée de septembre, il présente chaque dimanche « La Dernière » sur Radio Nova.