SOS océans en détresse ! de Paul Watson – Traduction de Catherine Schiellein – Glénat éditions / Collection Latitude aventure, 7 janvier 2026 – 224 pages

Une éthique du combat pour sauver la mer. Dans SOS océans en détresse !, Paul Watson ne signe pas un simple plaidoyer environnemental : il lance un cri. Un appel direct, urgent, presque viscéral, à la hauteur de la catastrophe silencieuse qui se joue loin des côtes et des regards. Le livre tient à la fois du manifeste, du témoignage et du réquisitoire. On y retrouve la voix reconnaissable de celui qui, depuis plus d’un demi-siècle, sillonne les mers pour s’interposer physiquement entre les écosystèmes marins et les logiques d’exploitation industrielle.

Plus que jamais, les océans sont en détresse. Le héros écologiste Paul Watson lance un SOS et prend la plume pour alerter le monde : « Depuis des centaines de millions d’années, l’océan est le système de survie de la planète entière. Il fournit la majeure partie de l’oxygène que nous respirons, il nous nourrit, séquestre le carbone et régule le climat grâce aux courants océaniques, aux vents, aux marées et à l’interdépendance de la diversité des espèces qui le peuplent. »

L’année de la mer et la COP 30 se terminent, les conférences internationales se succèdent et, alors que l’urgence climatique est de plus en plus impérieuse, aucune décision politique sérieuse ne se dessine.

Mais quand on agite les océans et les esprits depuis plus de cinquante ans, on ne baisse pas les bras. Jamais. Dans ce texte, Paul Watson se livre à une démonstration éloquente, en disséquant les causes, les risques et les perspectives du dérèglement climatique. Avec, en ligne de mire, cet aphorisme : « Le choix est simple : soit des profits à court terme pour certains aujourd’hui, soit la survie de tous demain. »

À partir de ce constat, Watson construit une analyse qui mêle données scientifiques, expériences de terrain et colère morale. L’originalité du livre tient justement à cette articulation : il ne parle pas des océans depuis un bureau, mais depuis le pont d’un navire, au contact des baleiniers, des filets dérivants, des pollutions invisibles. Chaque argument est lesté de vécu. La disparition des grands poissons, l’acidification des eaux, l’effondrement des récifs coralliens ou encore la prolifération du plastique ne sont pas présentés comme des abstractions statistiques, mais comme des blessures concrètes infligées à ce que l’auteur considère comme le cœur battant du vivant planétaire.

Ce qui frappe, c’est la manière dont Watson renverse notre perspective : l’océan n’est pas un décor ni une ressource parmi d’autres, il est la condition même de possibilité de la vie terrestre. Sans lui, pas d’oxygène en quantité suffisante, pas de régulation climatique, pas de chaîne alimentaire stable. En ce sens, détruire les mers revient littéralement à scier la branche sur laquelle l’humanité est assise. Le livre prend alors des allures de leçon d’humilité : nous dépendons infiniment plus de l’océan qu’il ne dépend de nous.

Mais SOS océans en détresse ! ne se limite pas au diagnostic. Watson s’en prend frontalement à l’hypocrisie politique des sommets internationaux, aux promesses sans lendemain et aux compromis dictés par les intérêts économiques. Il montre comment la logique du profit immédiat neutralise toute décision ambitieuse, comment la diplomatie environnementale se contente trop souvent de déclarations symboliques pendant que la destruction continue. Ce décalage entre l’urgence scientifique et l’inertie institutionnelle nourrit le ton combatif du livre. Chez lui, l’écologie n’est pas seulement une affaire de sensibilisation : c’est une question de résistance.

Ainsi, l’ouvrage se lit presque comme un testament militant. Watson y assume une position radicale au sens premier du terme : aller à la racine du problème. Tant que l’océan sera traité comme une réserve exploitable plutôt que comme un système vivant à protéger, aucune réforme superficielle ne suffira. Sa proposition est d’abord éthique : reconnaître une valeur intrinsèque au monde marin, et accepter de limiter volontairement nos prédations. Derrière l’activiste, on découvre finalement un moraliste, au sens noble, qui nous rappelle que protéger la mer relève moins de la technique que d’un choix de civilisation.

Au fil des pages, on sort à la fois inquiet et étrangement dynamisé. Inquiet, parce que le tableau dressé est sans concession ; dynamisé, parce que la détermination de Watson est contagieuse. Son message est simple : il n’est pas trop tard, mais chaque année d’inaction ferme des portes. SOS océans en détresse ! fonctionne alors comme une secousse salutaire, un texte court mais dense, qui oblige à regarder la mer non plus comme un horizon lointain, mais comme notre responsabilité la plus immédiate.

Né en 1950, le Canadien Paul Watson a consacré sa vie à la protection de la vie sous-marine. Cofondateur de Greenpeace en 1969, il fonde Sea Shepherd en 1977. Considéré comme l’un des plus grands héros écologistes du xxe siècle par Time Magazine, le capitaine Paul Watson est aussi qualifié de pirate ou d’« écoterroriste » par certains. Il a fait l’objet d’un livre signé Lamya Essemlali et publié chez Glénat en 2025 : Paul Watson, Sea Shepherd le combat d’une vie. Il est l’auteur de plusieurs livres, notamment Urgence ! Il faut sauver les océans (Glénat, 2020).