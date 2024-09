La maladie de Parkinson pourrait commencer dans l’intestin

Les chercheurs ont constaté que les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux supérieurs étaient beaucoup plus susceptibles de développer la maladie de Parkinson à un stade ultérieur de leur vie. Cette nouvelle étude vient s’ajouter à un nombre croissant de preuves que la maladie de Parkinson, longtemps considérée comme ayant son origine dans le cerveau, pourrait commencer dans l’intestin.

Les problèmes gastro-intestinaux sont fréquents chez les patients atteints de troubles neurodégénératifs, à tel point que l’on pensait autrefois qu’une affection connue sous le nom de « colon institutionnel » touchait les personnes vivant dans des établissements de santé mentale.

Dans la maladie de Parkinson, l’ensemble du tractus gastro-intestinal est touché, ce qui entraîne des complications telles que la constipation, la bave, des troubles de la déglutition et un retard dans la vidange de l’estomac. Ces symptômes apparaissent souvent jusqu’à vingt ans avant les symptômes moteurs tels que la rigidité ou les tremblements.

« Pendant longtemps, on a décrit la maladie de Parkinson comme une maladie descendante, c’est-à-dire qu’elle commence dans le cerveau et descend ensuite dans l’intestin, et c’est pourquoi les patients ont des problèmes avec leur tractus gastro-intestinal », explique l’auteur de l’étude , Subhash Kulkarni, professeur adjoint au Beth Israel Deaconess Medical Center. « Une autre hypothèse suggère que, chez de nombreux patients, il pourrait s’agir d’une approche ascendante, c’est-à-dire que le problème commence dans l’intestin et remonte jusqu’au cerveau.

Kulkarni et ses collègues ont constaté que les personnes souffrant d’affections gastro-intestinales hautes – en particulier d’ulcères ou d’autres types de lésions de la muqueuse de l’œsophage, de l’estomac ou de la partie supérieure de l’intestin grêle – étaient beaucoup plus susceptibles de développer la maladie de Parkinson plus tard dans leur vie. L’étude a été publiée en ligne dans JAMA Network Open.

Les lésions des muqueuses sont un facteur de risque pour la maladie de Parkinson

L’analyse a porté sur 9 350 patients sans antécédents de maladie de Parkinson et ayant subi une endoscopie supérieure avec biopsie entre 2000 et 2005. La plupart d’entre eux étaient âgés de 50 à 64 ans au moment de l’intervention.

Les lésions des muqueuses – érosion, rupture ou plaie de la muqueuse du tractus gastro-intestinal – ont été associées à un risque accru de 76 % de développer la maladie de Parkinson au cours de la période de suivi, soit une moyenne de 14,9 ans pour l’ensemble de la cohorte. Plus précisément, les lésions de la muqueuse étaient définies comme la présence d’érosions, d’œsophagites, d’ulcères ou de lésions gastroduodénales à l’endoscopie supérieure ou dans les rapports d’anatomopathologie.

Il est à noter que les patients de l’étude ont souffert de leurs problèmes gastro-intestinaux bien avant de découvrir qu’ils étaient atteints de la maladie de Parkinson, très probablement parce qu’ils ont commencé à ressentir des symptômes moteurs. Le délai moyen entre la première détection d’une lésion de la muqueuse et le diagnostic final de la maladie de Parkinson était de 14,2 ans.

« Nous devons absolument garder un œil sur ces patients qui ont des antécédents de lésions de la muqueuse lors de leur endoscopie », affirme Delaram Safarpour, professeur agrégé de neurologie à l’Oregon Health & Science University, qui n’a pas participé à l’étude. La détection précoce de la maladie de Parkinson permettrait aux médecins de traiter ces patients avant qu’ils ne présentent les symptômes moteurs , lorsque des traitements neuroprotecteurs seront disponibles à l’avenir, a déclaré Safarpour.

L’étude confirme l’hypothèse de l’intestin d’abord

Les résultats semblent confirmer l’hypothèse de l’« intestin d’abord », proposée en 2003 par l’anatomiste allemand Heiko Braak à la suite de plusieurs études d’autopsie. Contrairement à l’hypothèse « cerveau d’abord », cette hypothèse affirme que la maladie de Parkinson commence par des protéines mal repliées dans les nerfs du tractus gastro-intestinal.

Lorsque l’hypothèse de l’intestin d’abord est apparue, elle a suscité beaucoup de scepticisme dans le milieu », a déclaré Ted M. Dawson, professeur de maladies neurodégénératives Leonard et Madlyn Abramson à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins, qui n’a pas participé à l’étude. « Mais les preuves se sont accumulées et cette étude est une nouvelle étape dans l’acceptation du fait que l’intestin est une voie majeure par laquelle la maladie de Parkinson peut survenir.

Normalement, les protéines se replient dans une structure tridimensionnelle ordonnée pour devenir biologiquement fonctionnelles. Les protéines mal repliées ne parviennent pas à atteindre cette forme et peuvent entraîner un mauvais repliement des protéines voisines, ce qui donne lieu à de gros agrégats toxiques qui perturbent le fonctionnement des cellules, des tissus et des organes de l’organisme. Par exemple, la maladie d’Alzheimer se caractérise par des agrégats de protéine bêta-amyloïde dans le cerveau qui forment des plaques nocives.

Une protéine neuronale appelée alpha-synucléine est le coupable de la maladie de Parkinson, et le diagnostic est généralement confirmé par la découverte d’une pathologie alpha-synucléine dans le cerveau post-mortem. Plusieurs études suggèrent que l’alpha-synucléine mal repliée peut se propager du tractus gastro-intestinal au cerveau via le nerf vague, une autoroute neuronale qui relie les deux.

Par exemple, les personnes dont le nerf vague est coupé – un traitement de dernier recours pour l’ulcère gastroduodénal – ont moins de chances de développer la maladie de Parkinson. Des études d’autopsie, dont les propres expériences de Braak, ont révélé des agrégations d’alpha-synucléine dans l’estomac et la partie inférieure de l’œsophage de patients atteints de la maladie de Parkinson, mais pas chez les témoins. Des études menées sur des souris montrent que l’alpha-synucléine mal repliée injectée dans l’intestin se rend au cerveau, entraînant des symptômes moteurs et un déclin cognitif similaires à ceux de la maladie de Parkinson. L’interruption du nerf vague protège complètement les souris contre ces effets.

Augmentation du nombre de cas de maladie de Parkinson

Au niveau mondial, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson a doublé au cours des 25 dernières années, certains experts qualifiant cette augmentation exponentielle de « pandémie de Parkinson ». La maladie de Parkinson est le trouble neurologique qui connaît la croissance la plus rapide au monde, dépassant même la maladie d’Alzheimer, selon l’étude Global Burden of Disease, qui a regroupé des données sur les résultats de santé de 195 pays.

Cette augmentation est due en grande partie au vieillissement de la population, mais la hausse de l’incidence persiste après ajustement des facteurs liés à l’âge. Seuls 10 % environ des cas peuvent être attribués à la génétique, la grande majorité étant qualifiée de « sporadique », c’est-à-dire sans cause connue. En élucidant le mystère des raisons pour lesquelles certaines personnes développent la maladie de Parkinson et d’autres non, on pourrait trouver des solutions pour la détection précoce, le traitement et, espérons-le, un jour, la prévention.

Les résultats actuels suggèrent que les lésions de la muqueuse intestinale pourraient constituer un événement déclencheur du mauvais pliage initial. « On peut émettre l’hypothèse qu’une destruction ou une rupture des muqueuses entraîne un dépôt aberrant d’alpha-synucléine dans le tissu muqueux », explique Kulkarni. « Les lésions de la muqueuse ne permettent pas aux fonctions normales d’entretien de se dérouler, et l’accumulation d’alpha-synucléine entraîne toujours un mauvais repliement. »

À l’avenir, Kulkarni et ses collègues prévoient d’étudier les changements cellulaires et moléculaires qui se produisent avec les lésions de la muqueuse et leurs effets sur l’alpha-synucléine dans l’intestin. D’ici là, les experts recommandent de renforcer la surveillance des patients présentant des lésions de la muqueuse et de traiter en temps utile les affections susceptibles d’entraîner des lésions de la muqueuse, telles que l’ulcère gastroduodénal, l’oesophagite et l’infection à H. pylori.

« Si nous traitons ces patients de manière appropriée et que le suivi montre que les lésions de la muqueuse se sont améliorées, est-ce suffisant pour prévenir le risque futur de maladie de Parkinson ou non ? a déclaré M. Safarpour. « Je pense qu’il s’agit là d’un point important qui doit être étudié.

« Il y a lieu d’être prudent, mais il n’y a pas lieu de paniquer. Nous ne disons pas que toutes les personnes qui présentent des lésions des muqueuses vont développer la maladie de Parkinson », a déclaré M. Kulkarni. « Il y a une association et un risque accru, et nous devons déterminer quels sont les mécanismes par lesquels nous pouvons réduire le risque dans ces populations de patients.

