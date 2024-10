Géographie de l’anthropocène – Concepts, démarches, éthiques, sous la direction de Simon Dufour – Editions Armand Colin, 16 octobre 2024 – 352 pages

Depuis plus de 25 ans, l’anthropocène catalyse un vaste ensemble de réflexions, de travaux scientifiques et de politiques publiques dédiés aux grands enjeux environnementaux contemporains.

Réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources, acidification des océans… autant de changements environnementaux liés aux activités humaines dont l’ampleur et la globalité représentent un défi pour l’espèce humaine : Comment analyser ces changements ? Comment agir ? À quelles échelles ? Au travers de quelles instances politiques ?

Vivre en anthropocène, c’est vivre une période où l’histoire de la Terre et de l’humanité se confondent. C’est aussi être capable de penser des phénomènes à la fois biophysiques et sociaux, à plusieurs échelles et dans une variété d’espaces géographiques. C’est enfin se poser la question de la place des scientifiques dans la société.

Cet ouvrage expose comment la géographie contribue à proposer un regard pertinent sur l’anthropocène pour reformuler l’ensemble des relations qui lie les humains, dans leur diversité, à leurs environnements physiques, chimiques, biologiques et sociaux.

Notre point de vue :

Dans l’ère de l’Anthropocène, période géologique dominée par l’impact substantiel des activités humaines sur la Terre, le livre « Géographie de l’anthropocène » arrive à point nommé. Cet ouvrage collectif rassemble une pluralité de voix expertes pour aborder les complexités du monde contemporain à travers le prisme géographique, offrant un éclairage précieux sur les défis écologiques actuels. Il a de nombreux atouts :

1. Richesse conceptuelle et interdisciplinarité : Le livre brille par son approche interdisciplinaire qui enrichit considérablement la compréhension de l’Anthropocène. Les contributeurs, spécialistes en géographie mais aussi en écologie, sociologie et philosophie, construisent une discussion riche autour des implications humaines et naturelles de cette nouvelle ère. Les concepts de « noosphère », « biomimétisme » et « empreinte écologique » sont par exemple détaillés avec une précision qui permet de révéler leur interconnexion et leur pertinence contemporaine.

2. Approche pédagogique et démarche éthique : Simon Dufour et ses collaborateurs ne se contentent pas de dresser un état des lieux ; ils proposent également des démarches pédagogiques innovantes pour enseigner la géographie de l’Anthropocène. L’aspect éthique est particulièrement bien traité, encourageant une réflexion profonde sur la responsabilité humaine et les actions possibles pour atténuer l’impact environnemental.

3. Illustrations et cas d’étude : Le texte est ponctué de nombreux cas d’étude qui illustrent les thèmes abordés, de l’urbanisation galopante aux transformations des paysages ruraux. Ces exemples concrets aident à cristalliser la théorie et montrent l’urgence des réflexions proposées.

Cependant, le livre n’est pas exempt de défauts. La densité des concepts et la richesse des discussions pourraient intimider certains lecteurs non spécialisés. De plus, bien que la couverture des sujets soit exhaustive, elle peut parfois manquer de profondeur dans le traitement de certains enjeux spécifiques, comme les implications politiques globales de l’Anthropocène.

Cet ouvrage est essentiel pour quiconque s’intéresse à la dynamique complexe entre l’homme et son environnement dans la période contemporaine. Simon Dufour et son équipe offrent un panorama éducatif et éthique qui stimule la réflexion critique et encourage l’action consciente. Malgré quelques limitations en termes d’accessibilité et de profondeur, ce livre reste une contribution majeure à la littérature géographique et environnementale actuelle.

Découvrir un extrait du livre

Simon DUFOUR est maître de conférences en Géographie à l’université de Rennes 2 et au laboratoire LETG-CNRS UMR 6554.