Mutation anthropologique – Au cœur de l’inévitable métamorphose de notre civilisation, d’Audrey Chapot – Book édition, 21 juin 2023 – 120 pages

Ni crise, ni évolution, ni changement, mais une véritable mutation. Inévitable. Sans pause ni marche arrière possible. Nous sommes tous au cœur de ce phénomène anthropologique. Notre espèce en a vécu d’autres qui ont ponctué notre histoire longue d’êtres humains et notre adaptation globale au fil des millénaires. La fin d’un monde, et déjà le début d’un autre. Sans frontière nette ni officielle entre l’avant et l’après.

Nous sommes « pendant ». L’occasion de mettre à jour notre vision du monde, nos modes de vie et ce qui se joue au-delà de notre situation sociétale : choisir de raviver, ou pas, notre humanité.

Cet ouvrage est singulier par sa forme, gravitant autour d’un ensemble de conférences et de récentes interventions de l’auteur. Il est engagé sur le fond, questionnant ce que nous sommes en tant qu’espèce et les choix délétères de notre civilisation occidentalisée.

Il est intransigeant sur nos marges de manœuvres effectives pour nous (ré)humaniser. Plus qu’un recueil, il est un manifeste politique et spirituel.

A l’heure où de nombreuses crises s’additionnent : crise environnementale, crise économique, crise sociétale…, entre espoir et inquiétude, il est temps de clarifier la nature et l’ampleur de la situation. Plus que tout, il est temps d’agir pour prendre soin de notre humanité.

Dans ce nouvel ouvrage, Audrey Chapot décrypte et analyse ce drastique changement anthropologique. L’autrice et anthropologue y dresse ainsi un portrait singulier des civilisations humaines, et de l’avenir de l’espèce dans son ensemble, pour encourager à envisager le monde autrement.

Le livre vient questionner l’humain (et son avenir), grâce à une analyse de la situation sociétale actuelle. Son objectif ? Permettre au lecteur de réaliser ce qu’est l’Homme, et quels sont les éléments susceptibles de le déshumaniser afin qu’il se ressaisisse de son pouvoir d’agir au quotidien. Il propose ainsi un panorama complet qui permet de revenir aux origines de notre civilisation ; de traiter le lien palpable entre le dicible et l’indicible ; et de questionner les choix sociétaux, leurs conséquences et les marges de manœuvre à disposition.

L’ouvrage d’Audrey Chapot se dévoile ainsi comme une synthèse de plusieurs années de recherches, additionnée à six conférences publiques retranscrites qui viennent compléter ses propos.

« Nous sommes au cœur de l’agonie de notre civilisation. Pour l’appréhender, il est d’abord utile de comprendre comment cette civilisation est née, et quels sont ses fondamentaux. Ce rappel est essentiel, car notre civilisation est à la fois orpheline et amnésique : orpheline de ses héritages primordiaux préhistoriques, et amnésique de son passé proche.

Elle se construit pendant 2000 ans sur le modèle des sciences, de la philosophie, du droit de la civilisation mère gréco-romaine et sur celui de la chrétienté.

(…) Notre civilisation tient encore tant bien que mal grâce à quelques dogmes qui la mènent pourtant à sa perte. En effet, elle se meurt de ses propres excès et de leurs propagations galopantes sur toutes les sphères de la société.

Notre civilisation de l’abus est devenue la civilisation de l’indécence. »

Anthropologue & praticienne éclectique, Audrey Chapot décrypte notre rapport au vivant. Elle se consacre à mettre à jour et à assainir nos modes de vie, individuellement et collectivement. Elle a notamment publié quatre ouvrages : L’Esprit des mots (2019), Tel un roseau (2020), Eloge des métiers hybrides (2021) et Renaissance Man en terre Hopi (2022).