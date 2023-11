Les expulsés, sujets politiques, de Clara Lecadet – Editions de La Maison des sciences de l’Homme, octobre 2023 – 240 pages

Les mesures d’expulsion comme les lois sur l’immigration font de fréquents retours sur la scène politique et dans les médias. Pourtant, les principaux intéressés, à savoir les expulsés eux-mêmes, sont trop peu entendus dans le débat public.

En retraçant l’histoire de l’Association malienne des expulsés et d’autres associations au Togo, au Cameroun et en Sierra Leone, Clara Lecadet s’intéresse à l’humain derrière la mesure. Quelle est la réalité de l’après expulsion pour celles et ceux qui sont renvoyés ?

Tenant compte à la fois de la honte qui marque l’expulsion et des difficultés matérielles entraînées par cette mesure, l’autrice décrit les luttes menées par les expulsés pour se reconstruire en tant que sujets politiques et imposer une présence collective dans l’espace public. Émergent ainsi de ces sujets historiquement opprimés et longtemps invisibilisés des revendications, des positionnements politiques et des actions d’entraide inédites.

Clara Lecadet montre également comment l’auto-organisation résiste au temps en s’inscrivant dans un réseau international d’associations et d’ONG.

Clara Lecadet est anthropologue, chargée de recherche au CNRS – Directrice adjointe de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain – IIAC