Autoconstruire son dôme géodésique, de Maxime Craipeau – Editions Ulmer /Collection Habiterre, 2 mai 2024 – 128 pages – 150 illustrations

Forme architecturale qui allie esthétique, fonctionnalité et légèreté, le dôme géodésique est une structure en demi-sphère inscrite dans un cercle hypothétique qui ne nécessite aucun pilier, laissant l’intérieur totalement disponible. Une nouvelle manière d’habiter et construire le monde ? C’est tout le message du livre : Maxime Craipeau, qui a tout quitté pour vivre dans un habitat léger et réduire son empreinte carbone, propose ici un manuel d’autoconstruction, une bulle en bois démontable, sans fondation et peu coûteuse.

C’est comme construire sa propre cabane…

Comment arrive-t-on à construire son habitat ? Pourquoi opter pour une structure aussi particulière ? Qu’est-ce que l’habitat léger ?

L’auteur explique, en introduction de son livre, « […] J’ai pris conscience de l’importance d’avoir son propre espace, un peu comme notre petit lit sur un bateau, un refuge personnel au milieu de l’agitation. […] C’est là qu’ont commencé me recherches sur les modes de construction d’habitats légers, sur l’isolation, les matériaux, le confort et la législation. » Il met en avant la résilience : « Il est difficile de décrire l’immense sensation de bien-être que l’on ressent dès que l’on franchit le seuil de ces structues. Elles évoquent un refuge, un espace où l’on pourrait s’installer confortablement pour contempler la nature pendant des heures. Il semble que la conception même du dôme favorise la méditation, l’écoute attentive et une observation profonde de l’environnement. »

Simplicité et lowtech

Démontables, transportables et économes en matériaux, les dômes géodésiques font partie des habitats légers à faible impact environnemental. Lumineux et chaleureux, ils deviennent des cocons de bien-être, des abris de jardin ou des serres ; faciles à construire et peu coûteux, ils transforment notre rapport au logement et rendent ces projets accessibles au plus grand nombre.

Installé sur un rocher en Haute-Loire, Maxime Craipeau, formateur à ce type d’habitat, a construit son dôme géodésique sans fondation : 2 m3 de bois pour 30 m2 au sol et une somme totale de 10 000 €. Avec une passion contagieuse, il propose dans ce guide illustré un manuel d’autoconstruction pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans cette aventure.

Un manuel d’autoconstruction : de la théorie à la pratique, tout ce qu’il faut savoir pour déposer son permis d’aménager, réaliser un budget prévisionnel, apprendre à concevoir, construire et personnaliser un dôme, le tout complété par des illustrations, des schémas et des études de cas.

6 étapes de fabrication : comprendre et maîtriser les phases essentielles de la construction d’un dôme (conception et planification, choix des matériaux, découpe du bois, montage du dôme, isolation, plancher et finitions).

Une liste de ressources et un calculateur : un tableau qui permet de proportionner le dôme et sa structure, des fiches de découpes, un calculateur pour établir le budget et deux exemples de permis d’aménager.

Il s’agit là du premier livre de la collection Habiterre : à l’heure du trop de pétrole, du trop de béton, du plus assez de ressources, l’habitat se réinvente en se tournant vers l’architecture vernaculaire et locale. Cette collection donne des repères, propose des manuels d’autoconstruction, alimente la réflexion et offre des solutions. Une invitation à repenser notre manière d’habiter pour construire les maisons de nos rêves et le monde de demain.

Autoconstructeur devenu formateur, Maxime Craipeau vit dans un tiers-lieu associatif en Haute-Loire. Après avoir construit son propre habitat léger sous un dôme de 30m², il a décidé de partager son savoir-faire, ses astuces et ses erreurs à travers des stages et des ateliers. Aujourd’hui, il inspire et forme des centaines d’autoconstructeurs particuliers à travers le pays, en les guidant pas à pas dans la réalisation de leurs rêves d’un habitat durable, esthétique et en harmonie avec la nature.

