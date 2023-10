La végétalisation des façades – Architectures, esthétiques et écologies, de Xavier Lagurgue – Editions écologies urbaines / Editions Apogée, 4 octobre 2023 – 216 pages

Dans une topographie urbaine majoritairement constituée de voies de circulation et d’espaces minéraux, le maillage des parcs et jardins hérités de la ville du XIXe siècle ne suffit plus à satisfaire le besoin de nature ressenti par les citadins. Les murs végétalisés se multiplient, les fenêtres et les balcons se garnissent de pots, les plantes spontanées qui s’invitent aux pieds des murs sont envisagées avec une curiosité grandissante, le bâti urbain dans son ensemble s’apprête à accueillir une flore et une faune dont il cherchait jusqu’ici à se protéger. Un véritable retournement de perspective est à l’œuvre dans notre manière de considérer le vivant non humain en sujet habitant à nos côtés.

Ce livre présente les différentes modalités de végétalisation des façades existantes à ce jour, qui sont abordées comme une interface privilégiée ente les citadins et leur environnement. Quelles sont les formes de végétalisations contemporaines, les techniques dont elles relèvent, des plus simples aux plus sophistiquées ? Pourquoi et comment verdissons-nous nos murs et balcons ? Comment, dans les milieux humains, l’esthétique est-elle devenue une question d’écologie ?

Xavier Lagurgue est architecte D.P.L.G, docteur « ville et architecture » et associé de l’agence XLGD architectures. Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette où il enseigne l’écologie du projet architectural et urbain, il enseigne également au sein du master BATS-URBABIO au Muséum National d’Histoire Naturelle, à l’Institut de la Construction et de l’Habitation ainsi qu’à l’école Polytechnique de Paris. Chercheur au GERPHAU et associé au Centre de Recherche sur l’Habitat, ses thèmes de recherches concernent l’écologie fonctionnelle en architecture et plus précisément les rapports qu’entretiennent plantes, bêtes et hommes au contact du cadre bâti.