Pour une histoire culturelle de l’architecture – Essais offerts à Anne-Marie Châtelet, sous la direction de Shahram Abadie, Gauthier Bolle et Amandine Diener – Editions MétisPresses, 19 mai 2023 – 320 pages

En architecture, l’histoire culturelle confronte la connaissance du bâti, de ses dispositions architecturales et de son inscription urbaine à l’exploration des milieux socioculturels qui l’ont façonné. Suivant une telle approche, cet ouvrage offre des regards variés autour de quatre thèmes : les types d’édifices, les figures et les groupes professionnels du champ architectural ; la circulation et les transferts des formes et des idées ; l’écriture de l’histoire et l’enseignement de l’architecture. Concentré sur l’Europe occidentale de la période contemporaine, Pour une histoire culturelle de l’architecture traverse les époques et les lieux, révélant l’ampleur de ce domaine de recherche.

La quarantaine d’essais rassemblés dans ce volume rend ainsi hommage à la riche carrière d’enseignante-chercheuse d’Anne-Marie Châtelet. Ayant contribué de manière remarquable au développement de l’histoire et à l’enseignement de l’architecture, la destinataire de ces mélanges est ici saluée par ses étudiants, ses collègues et ses amis, avec des textes qui reflètent la profondeur et la subtilité de sa vision.

Table des matières

Introduction : Au souffle de l’histoire

AXE 1 L’ORDINAIRE ET L’EXCEPTIONNEL

Avec les contributions de : Michaël Darin, Antoine Prost, Andrew Saint, Pierre Maurer, Arlette Auduc, Cécile Rivière, Wolfgang Brönner, Jean-François Cabestan, François Chasli

AXE 2 MILIEUX DE L’ARCHITECTURE, FIGURES D’ARCHITECTES

Avec les contributions de : Barry Bergdoll, Gauthier Bolle, Laurence Bassieres, Hélène Antoni, Franck Storne, Shahram Abadie, Anne-Sophie Cachat-Suchet, Stéphanie Bouysse-Mesnage, Élise Koering, Françoise Fromonot

AXE 3 D’ICI ET D’AILLEURS: ÉCHANGES ET MÉTISSAGES

Avec les contributions de : Karen Bowie, Dave Lüthi, Elke Mittmann, Nicolas Lefort, Hélène Jannière, Florence Lafourcade, Mohammed Hadjiat, Jean-Louis Cohen, Gwenaël Querrien, Diego Peverelli, Jean-Baptiste Minnaert

AXE 4 ÉCRIRE L’HISTOIRE ET ENSEIGNER L’ARCHITECTURE

Avec les contibutions de : Michel Denès, Philippe Grandvoinnet, Amandine Diener, Marianna Cardoso, Ana Chatelier, Daniel Le Couédic, Pieter Uyttenhove, Raphaël Labrunye

ANNEXES

Bibliographie d’Anne-Marie Châtelet

Thèses soutenues et en cours, sous la direction d’Anne-Marie Châtelet

Crédits