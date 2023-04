La bataille du siècle, de Jon Palais – Editions Les liens qui Libèrent (LLL), 15 mars 2023 – 208 pages

Comment agir face à l’urgence climatique et à l’inaction de nos dirigeants ? Avec quelles méthodes ? Comment lutter efficacement contre le capitalisme et provoquer des changements culturels de grande ampleur ? Comment résister à la répression ?

Dans un monde qui a commencé à prendre feu, la stratégie à adopter se pose à présent comme une question vitale. Il n’y a plus le droit à l’erreur, chaque échec stratégique peut coûter extrêmement cher. En nous rappelant de grandes victoires de l’histoire des luttes non-violentes, mais aussi des campagnes plus récentes comme celles des « Décrocheurs de portraits » ou des « grèves scolaires pour le climat », l’auteur nous invite à cesser d’être spectateur et à devenir acteur de l’histoire.

La Bataille du siècle – véritable manuel d’action civique et politique – propose des stratégies d’action concrètes pour faire émerger un mouvement citoyen de masse : désobéissance civile, non-violence radicale, convergence des luttes climatiques et sociales, complémentarité des alternatives et des résistances, réconciliation du local et du global… Jon Palais nous appelle à transformer la sidération en espérance, car, il en est convaincu, un autre monde est possible.

Activiste écologiste, Jon Palais s’est engagé sur la question climatique avec l’association basque Bizi! après avoir commencé à militer à Greenpeace. Co-fondateur des mouvements climat Alternatiba en 2013 et Action Non-Violente COP21 en 2015, il a participé au lancement des Camps climat en France, et à l’animation de nombreuses mobilisations et campagnes d’actions non-violentes depuis une dizaine d’années.