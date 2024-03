La crise écologique de la raison, de Val Plumwood – Préface de Baptiste Morizot – Traduction de Pierre Madelin – Co-édition PUF/Wildproject, 10 janvier 2024 – 496 pages

« La crise écologique est une crise de la raison. La raison a été transformée en véhicule de domination et de mort, mais elle peut et doit devenir un véhicule de libération et de vie. » V. P.

Comme la Critique de la raison pure à une autre époque, ce livre entend ouvrir une nouvelle ère pour la rationalité. En analysant l’édifice mortifère de la rationalité moderne et de la science à l’occidentale, Val Plumwood définit ce que serait une raison écologique – et la montre à l’œuvre, dans un texte puissant et acéré.

La philosophe met au jour les distorsions de la raison et de la culture qui ont donné lieu à de dangereuses formes de déni écologique. Elles ont eu un effet délétère dans des domaines aussi divers que l’économie, la politique, la science, l’éthique et la spiritualité, intensifié par la mondialisation. Une grande partie du désastre écologique est ainsi à mettre au compte de cette « rationalité » malade, masculiniste, impériale et toxique.

Nous nous faisons également, selon Plumwood, une fausse idée de notre identité – à commencer par un sentiment illusoire d’indépendance vis-à-vis de la nature et des lieux. En analysant l’édifice mortifère de la rationalité moderne et de sa science, l’auteur définit ce que serait une raison écologique et la montre à l’œuvre. Baptiste Morizot estime que ce livre est « une contribution majeure à la pensée écologique contemporaine. »

La Crise écologique de la raison dessine une image radicalement nouvelle de la façon dont notre culture doit changer pour devenir écologiquement rationnelle. Ce livre entend ouvrir une nouvelle ère pour la rationalité. Pour l’auteur, « la machinerie de la raison est désormais avant tout un empire fantôme fondé sur des institutions dont la fonction est de faire respecter des règles destinées à asseoir le pouvoir d’un centre aux contours flous. Ce pouvoir s’exerce d’un côté par la destruction de la nature, et de l’autre par des politiques qui appauvrissent les êtres humains supposés moins raisonnables, généralement associés à la sphère de la nature. Pourtant, la surie de cette machinerie continue à dépendre de ce qu’elle détruit. Sa rationalité a donc finalement quelque chose de suicidaire. »

Le livre donne là un éclairage saisissant sur comment la crise écologique est advenue, comment elle persiste à travers trois phénomènes que sont l’ignorance, l’intérêt et l’illusion. Ce livre est un champs de réflexion immense sur la pensée écologique. Une prise de conscience imparable pour évoluer et agir vite !

Val Plumwood (1939-2008) est une philosophe écoféministe. Son œuvre, constituée de trois livres et de plus de 80 articles, forme une contribution majeure à la philosophie féministe comme à la pensée écologiste. L’œuvre de la philosophe australienne interroge les fondements de notre rationnalisme qui a conduit à l’accaparement et au ravage du monde.

Baptiste Morizo est un philosophe français. Il est, entre autres, l’auteur de L’inexploré (éditions Wildproject, 2023).

Pierre Madelin, auteur et traducteur, a grandi à Cuba et à Paris. Il est notamment l’auteur de Faut-il en finir avec la civilisation ? Primitivisme et effondrement (Editions Ecosociété) et il est également le traducteur de nombreux essais de référence en humanités écologiques.