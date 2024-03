Effondrement – 20 scénarios possibles / Inégalités économiques, crise écologique, incohérences politiques, de Thierry Brugvin – Editions Yves Michel, 21 février 2024 – 296 pages

“Effondrement : 20 scénarios possibles” met en lumière les divers scénarios d’avenir, de la croissance des technologies vertes à la possibilité de récession, de la gestion démographique à la question cruciale de la neutralité carbone. Thierry Brugvin examine ces facteurs clés avec une rigueur analytique, offrant des estimations réalistes et explorant des futurs plus ou moins désirables.

Le livre synthétise les études réalisées sur les futurs de l’humanité : GIEC, ADEME, rapport du Club de Rome… 20 avenirs sont possibles, les meilleurs comme les pires… Quelles sont les causes et les conséquences de la montée des eaux, de la surpopulation ou du réchauffement climatique ? Quelles sont les causes et les formes des différents effondrements ?

Pour mieux comprendre la situation et avoir une vue d’ensemble des nombreux rapports parus ces dernières années, le sociologue Thierry Brugvin en rassemble l’essentiel dans cet ouvrage pluridisciplinaire : il décrypte les liens entre les inégalités socioéconomiques et le dérèglement climatique, croise les mises en garde données par des voix du monde scientifique et analyse les solutions envisagées, afin de prévoir les enjeux du monde de demain.

En conscientisant les 20 scénarios qui s’offrent à nous, nous renforcerons notre capacité d’agir pour un avenir durable.

Docteur en sociologie, Thierry Brugvin est enseignant-chercheur en psycho-sociologie à l’Université de Besançon et psychothérapeute. Ses thèmes de recherche sont l’action des mouvements sociaux transnationaux dans la régulation démocratique du travail, du commerce éthique, équitable et la décroissance, et la dimension illégale et adémocratique des élites économiques et politiques internationales.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages collectifs et de quatre ouvrages individuels.