La Terre a soif, d’Erik Orsenna de l’Académie française – Editions Fayard, 28 septembre 2022 – 432 Pages

Dans La Terre a soif, Erik Orsenna raconte son tour du monde des grands fleuves. En faisant le portrait de trente-trois d’entre eux, il nous donne à voir de près les causes de leurs maux : la pénurie mondiale d’eau, la pollution, la multiplication de barrages entraînant la destruction des ressources et des paysages. Un constat : aujourd’hui, les violences viennent de l’eau elle-même. Violences nées de sa rareté tout autant que de sa répartition.

« La Terre a soif. Et la soif est un appel. Le plus bouleversant, car le plus vital de tous les appels. À cet appel, les rivières et les fleuves ont su répondre. En offrant l’eau réclamée, bien plus que les puits. Cette mission, essentielle entre toutes, combien de temps pourront-ils la remplir ?

Après L’Avenir de l’eau (2008), voici un grand voyage aux royaumes des fleuves. Trente-trois fleuves du monde, de l’Amazone à mon tout petit Trieux (Bretagne Nord).

Voici une géographie intimement mêlée d’histoire. Une musique venue du ciel, une pluie fatiguée de tomber qui continue son parcours dans un lit jusqu’à la mer. Un récit toujours semblable et chaque fois singulier : le théâtre de la Vie.

À Louang Prabang (Laos), un lever du jour sur le Mékong ; à Bâton-Rouge (Louisiane), un pianiste chante le blues pour prier le Mississippi de bien vouloir calmer sa crue.

Mille émerveillements nous attendent. De plus en plus souvent accompagnés d’effroi. »

Erik Orsenna

Erik Orsenna, romancier et académicien français, est né le 22 mars 1947 à Paris. Avec une carrière longue et saluée, Erik Orsenna est sans conteste l’un des écrivains français les plus importants du XXe siècle.

Après des études de philosophie et de sciences politiques, il enseigne l’économie à l’Ecole normale supérieure.Il entame par la suite des activités administratives et devient conseiller ministériel puis conseiller culturel auprès du président François Mitterrand de 1981 à 1984, expérience relatée dans Grand amour en 1993.

En décembre 1985, il entre au Conseil d’Etat et exerce les fonctions de maître des requêtes.

Parallèlement à ses activités, il est l’auteur de plusieurs romans et obtient le prix Roger Nimier en 1978 pour La Vie comme Lausanne ainsi que le prix Goncourt 1988 pour L’ Exposition coloniale.

Il est élu à l’Académie française le 28 mai 1998. Il est aujourd’hui vice-président de la société Cytale, dédiée au livre électronique. En octobre 2003, il participe au 16e festival du Livre de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes, pour la présentation de son ouvrage, Madame Bâ. L’année suivante, il publie ‘Les Chevaliers du subjonctif ‘, Portrait du Gulf Stream en 2005 et Voyage au pays du coton en 2006. En 2007, Erik Orsenna reçoit le prix du Livre d’économie pour Voyage au pays du coton et publie La Révolte des accents, un roman sur la disparition des accents dans la langue française.

Ecrivain prolifique, l’académicien signe l’année suivante La Chanson de Charles Quint (2008), l’histoire de deux frères qui comparent leurs deux visions de l’amour. Plus récemment, il est l’auteur de Mali, ô Mali (2014), suite de Madame Bâ et de La Vie, la mort, la vie. Louis Pasteur 1822-1895 (2015).