Arbres – Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs – Ouvrage collectif sous la direction de Serge Schall – Co-édition Plume de carotte et Terre vivante, 14 octobre 2022 – 288 pages

Après Graines (prix Saint-Fiacre 2021), voici un beau livre de près de 300 pages sur le thème des arbres dans toutes leurs dimensions : écologie, botanique, histoire, économie, société, science, littérature, voyage, art, cuisine, etc.

Un livre intemporel et unique, à picorer sans hiérarchie et dont les sujets vont du plus futile au plus capital pour l’humanité : la biologie des arbres, les découvertes récentes sur leur communication, l’histoire des forêts, les usages du bois, les records, les symboliques, les menaces sur les forêts tropicales, le développement des forêts tempérées, le projet de Francis Hallé de forêt primaire européenne… Et aussi sur la sylvothérapie, la physiologie végétale, la marqueterie et les ébénistes, les bois à parfum… parmi plus de 160 sujets abordés. Chacun y trouvera matière à s’instruire et à s’émerveiller tant le monde des arbres regorge de surprises.

Homo Arborescens

Ça a commencé par un courriel. Ça commence souvent par un courriel. Celui de mon compère éditeur Frédéric était laconique : « Si je te dis Arbre, tu dis quoi ? ». Ma réponse du tac au tac l’était tout autant : « Je dis, Arbre, Forêt, Bois ». Et voilà partie une réflexion sans fin, avant même l’écriture de la première ligne, et pendant tout le temps de l’élaboration de ce livre avec commère éditrice Brigitte tout de suite associée à ce nouvel exercice. Comme le précédent ouvrage GRAINES, nous vous proposons un livre à picorer. Mais ne vous y trompez pas, un tel résultat cache une structure bien pensée. Elle est le fruit d’une longue et riche cogitation arborescente.

Du neurone à l’arbre

Juste pour le plaisir du vagabondage intellectuel, il est amusant de penser que chacun des neurones sollicités pour ce livre et sa lecture a la forme d’un arbre. Un tronc surmonté de son houppier et un appareil racinaire ramifié puisant très loin sa matière … où, justement ? La représentation arborescente, et la pensée arborescente, d’où viennent-elles, d’ailleurs ? Le lointain premier homme pensait-il « arborescent » ou plutôt « linéaire » ? On ne le saura jamais, sans doute. Si on remonte le plus loin possible dans notre histoire récente viennent des représentations d’arbres généalogiques, par exemple celles des dynasties royales et leurs multiplies alliances. Et si on se plonge dans le présent immédiat, on pense à la conception et au fonctionnement en arborescence de nos ordinateurs avec lesquels on fait corps, désormais, pour le meilleur et pour le pire selon la formule pour ce mariage consacré et imposé. L’ordinateur a-t-il exacerbé notre façon de penser et d’agir ; a-t-il forgé irrémédiablement un Homo arborescens ?

Ouvrage collectif sous la direction de Serge Schall, rédacteur et auteur spécialisé dans le jardinage et les plantes.

A propos de Terre vivante

Il y a 40 ans, ils semaient la première graine d’écologie…Créée en 1979 par un groupe d’ingénieurs et de passionnés, Terre vivante invite à préserver l’environnement au quotidien. En 1980, paraît le premier numéro du magazine Les 4 Saisons – Jardin bio, permaculture et alternatives, bimestriel 100 % bio, 100 %pratique. Il compte aujourd’hui 30 000 abonnés et est disponible en kiosque. Puis des livres proposent des solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre pour jardiner bio, manger sain, construire de façon écologique et se soigner au naturel.

Aujourd’hui, le catalogue comprend plus de 300 ouvrages rédigés par des praticiens, des techniciens, des scientifiques, des journalistes spécialisés : tous les sujets sont traités et testés avec l’ambition de faire avancer l’écologie. Depuis sa création, Terre vivante imprime ses livres, son magazine ainsi que tous ses documents en préservant au maximum l’environnement : papier recyclé ou certifié PEFC, avec des encres à base d’huiles végétales, chez des imprimeurs respectueux de l’environnement, dont 95 % localisés en France. D’autres démarches visent à limiter l’empreinte écologique de Terre vivante (bâtiments économes en énergie, chauffage au bois, lombricompostage, tri des déchets, promotion des vélos électriques, etc.).

En 1994, Terre vivante créée un Centre écologique de 50 hectares au pied du Vercors. Foisonnant d’idées et de créativité, les potagers et les jardins sont de véritables petits laboratoires participant au changement de notre société, pensés comme de petits écosystèmes : aucun produit chimique n’est utilisé, les eaux de pluie sont récupérées, l’accueil des animaux auxiliaires est largement favorisé. L’équipe de jardiniers fait bénéficier Les 4 Saisons, la maison d’édition et les visiteurs de son expérience. De mars à octobre, le Centre propose des stages pour mettre en application les techniques proposées dans les publications. Il accueille également les particuliers, les professionnels et les scolaires.

Terre vivante est une coopérative (SCOP) employant 30 salariés. Elle est donc largement engagée dans la mise en valeur de l’environnement et du développement durable. Sa mission principale est la transmission de savoir-faire pour une écologie positive et à la portée de tous.