Vers la résilience alimentaire – Faire face aux menaces globales, à l’échelle des territoires, de l’association Les Greniers d’Abondance – Editions Yves Michel, 15 septembre 2020 – 176 pages

Dérèglement climatique, épuisement des ressources, effondrement de la biodiversité, … Dans un contexte de crises systémiques, l’association Les Greniers d’Abondance plaide pour développer la résilience alimentaire de nos territoires.

Le concept de la résilience alimentaire désigne la capacité d’un territoire à garantir la sécurité alimentaire des habitants, dans un contexte de perturbations multiples et imprévisibles.

Les bouleversements planétaires remettent radicalement en cause la façon dont nous produisons, transportons et consommons notre nourriture. Le système alimentaire dominant est particulièrement vulnérable face à ces menaces. Pour assurer collectivement notre sécurité alimentaire, nous devons construire des projets de résilience alimentaire à l’échelle territoriale. Dans ce rapport, fruit d’un an et demi de travail de recherche et d’enquête, l’association Les Greniers d’Abondance dresse un état des lieux transversal et détaillé du système alimentaire français et de ses vulnérabilités.

L’association est spécialisée dans l’étude des systèmes alimentaires, de leurs vulnérabilités face au menaces globales, et des voies de résilience pouvant être empruntées. Son objet est à la fois de valoriser la compréhension et la prise en compte de ces enjeux et de proposer des outils concrets pour agir et renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Pour réaliser ces objectifs, l’association compte une cinquantaine de membres bénévoles, aux parcours et professions diverses. Les actions menées se structurent autour de trois axes : la recherche à travers des travaux de synthèse ou des études inédites, la diffusion des connaissances, la formation et la sensibilisation autour du thème de la résilience alimentaire, l’accompagnement à l’action et la mise au point d’outils et de méthodes librement accessibles.

Ce livre offre des exemples concrets, à travers les propositions énoncées, avec des conseils méthodologiques pour structurer, animer et financer un projet de résilience alimentaire territorial.

Courant 2018, face aux avertissements répétés de la communauté scientifique et de nombreux experts sur les risques de ruptures majeures pour notre société thermo-industrielle, Arthur Grimonpont et Félix Lallemand décident de se consacrer à l’étude des voies de résilience pouvant être collectivement empruntées. C’est-à-dire : aux transformations sociales, économiques, techniques et politiques permettant d’anticiper les crises et d’assurer les besoins essentiels d’une population après un choc.

En parallèle de leurs activités de recherche sur la résilience des systèmes alimentaires, et face à l’engouement de nombreuses personnes pour le sujet, Arthur G. et Félix L. décident de structurer leur action en créant l’association Les Greniers d’Abondance, spécifiquement dédiée à cette thématique.

