Face aux arbres – Apprendre à les observer pour les comprendre de Christophe Drénou et Georges Feterman – Editions Ulmer, 2019

Il ne faut pas simplement voir les arbres, il faut les regarder. Et cela s’apprend. Face aux arbres, le premier réflexe est le plus souvent de déterminer leurs noms : est-ce un chêne, un cèdre, un ginkgo ? Il existe pour cela de nombreux guides. Mais l’observateur souhaite généralement en savoir plus : cet arbre a-t-il fini sa croissance ? Est-il en bonne santé ? Quelle est son histoire ? Il devient alors nécessaire de ne plus simplement voir les arbres, mais de les regarder. Partant du principe qu’on ne voit bien que ce qu’on nous a appris à observer, ce livre éduque notre regard.

Savoir interpréter une forme particulière, la présence de branches mortes, lire les écorces ou deviner la présence des racines permet en effet de comprendre les arbres, c’est-à-dire de retracer leur histoire, connaître leur état actuel et prévoir leur évolution probable.

« Lorsqu’un arbre est stressé, il réagit en faisant apparaître des axes en des points inhabituels : rameaux disséminés le long du tronc, branches en bouquets à proximité des blessures, nouvelles tiges au pied de l’arbre ou directement sur les racines, etc. »

Il nous indique également les conséquences pratiques à en tirer pour éviter les erreurs et les garder en bonne santé.

Cet ouvrage est la nouvelle édition revue et augmentée, dans un format pratique qui s’emporte partout sur un sujet qui nous passionne tous.

« Les arbres sont à la fois disciplinés et insoumis, ils conservent un espace de liberté, une part d’improvisation qui les rapprochent davantage du jazz que de la musique classique. »

Christophe Drénou est ingénieur horticole (Angers), titulaire d’un DEA de botanique tropicale appliquée (laboratoire de Francis Hallé) et docteur ès Sciences (université de Montpellier), aujourd’hui ingénieur de recherches et développement à l’Institut pour le Développement Forestier (IDF). Spécialiste de l’architecture des arbres, il est également l’auteur de deux ouvrages de vulgarisation scientifique (La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au comment, éd. IDF, 1999 et Les racines, face cachée des arbres, éd. IDF, 2006). Il vit à Montlaur, en Haute Garonne.

Georges Feterman est agrégé de sciences naturelles et président de l’association ARBRES, dont l’objectif est la préservation des arbres » remarquables » de France. Il est l’auteur de nombreux livres sur les arbres et la nature dont : La Nature en Ile-de-France (Delachaux) ou Arbres extraordinaires de France (Dakota).