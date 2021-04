L’écologie profonde : un enjeu pour notre époque, de Roland de Miller – Editions Yves Michel, février 2021 / Collection écologie – 144 pages

Ce livre veut donner un nouveau souffle à la pensée écologique et culturelle. Il montre les limitations à l’environnementalisme, c’est-à-dire pourquoi l’écologisme superficiel, dans ses quatre dimensions (scientifique, militante, politique et pratique) est totalement insuffisant et pourquoi il est nécessaire de le compléter par l’écologie profonde.

Aimer tout ce qui est vivant est au centre du développement de soi, de son identité et d’une société plus juste.

Ce livre veut donner un nouveau souffle à la pensée écologique et culturelle. A travers cet ouvrage, Roland de Miller essaie de rendre compte de la prodigieuse effervescence de la littérature et de la pensée écologistes, contrastant avec une actualité assez désespérante où, après une crise sanitaire, et malgré les appels pressants pour une relance « verte », le gouvernement français fait l’impasse sur l’écologie. Il invoque ce que pourrait être une Nouvelle Science qui ne serait plus mécaniste mais partenaire de valeurs éthiques, c’est-à-dire d’une « morale à la mesure de notre puissance ».

Il fait le lien entre la situation politique et la pensée philosophique. Dans une société de plus en plus conditionnée et coercitive, il résonne comme un cri de liberté. Il montre les limites de l’écologisme classique relayé par les médias mainstream et la nécessité de retrouver nos racines dans la terre, de modifier nos croyances et de renouveler la pensée écologique. Il se réfère à l’étude sociologique des « créatifs culturels » ; il prône la réhabilitation des valeurs féminines et le respect des animaux et de tous les êtres vivants. Il explique comment la montée générale de la violence nécessite de désacraliser la Science et la Technique, et notamment la déplorable révolution numérique. Il alerte sur les dangers du « tout numérique » pour notre culture, nos liens sociaux, notre santé physique et mentale, le risque de coercition et de perte de libertés.

Cet ouvrage esquisse le renouveau de la pensée écologique grâce à différents courants émergents tels que l’écologie radicale, la collapsologie, la résistance sociale ou la culture écologique. Quelles sont nos valeurs pour obtenir une transition écologique ? C’est aussi la remise en cause de l’anthropocentrisme où l’humain est considéré comme l’entité centrale la plus importante de l’univers, appréhendant la réalité à travers la seule perspective humaine.

S’il est bien connu qu’il n’y a pas d’écologie sans réduction des inégalités sociales et économiques, il est tout aussi important de comprendre qu’il n’y a pas d’écologie sans une ouverture spirituelle et une transition des consciences : ce double défi représente la nouvelle équation politique de l’avenir.

Roland de Miller, né en 1949 en Alsace, a toujours été fasciné par les beautés de la nature sauvage, et dès l’âge de dix-huit ans il s’est engagé dans le mouvement pour la conservation de la nature. Ecrivain-conférencier, auteur de huit livres sur la philosophie des relations de l’Homme avec la Nature, historien de la pensée écologique, documentaliste-bibliothécaire, il est le fondateur de la Bibliothèque de l’Ecologie. Il est membre de l’association des Journalistes-écrivains pour la Nature et l’Ecologie (JNE).