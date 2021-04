Danger d’extinction – Changements climatiques et menace nucléaire, de Noam Chomsky – Editions écosociété, novembre 2020 – 128 pages

Comment les humains en sont-ils venus à développer la capacité funeste de s’annihiler ?

Lorsque la bombe atomique est tombée sur Nagasaki le 6 août 1945, le monde entier a appris que l’intelligence humaine avait trouvé un moyen de mettre fin à une expérience vieille de 200 000 ans : la vie humaine. Alors que l’humanité entrait dans l’ère nucléaire, il est rapidement devenu clair que cette capacité de destruction connaîtrait une escalade. Dès lors, tout espoir de maîtriser ce démon devrait passer par la coopération internationale, tout comme toute mesure permettant de contenir efficacement la menace de catastrophe environnementale doit être de portée mondiale.

Noam Chomsky remonte l’histoire des menaces à l’existence humaine que représentent les armes nucléaires et le réchauffement planétaire en se demandant entre autres comme elles ont vu le jour, ont évolué et interagissent. La perspective d’une extinction de l’humanité est en effet apparue à l’aube d’une nouvelle époque géologique à laquelle des scientifiques ont donné le nom d’Anthropocène, c’est-à-dire l’époque où l’humanité et ses systèmes sociaux sont devenus de véritables forces naturelles en restructurant la planète sur le plan géomorphologique.

Aujourd’hui, l’Anthropocène est en train de provoquer la sixième extinction de masse et tous les signaux sont au rouge: hausse des émissions de GES, fonte des glaciers, feux de forêt, inondations, réfugiés climatiques…

Pour Chomsky, ces deux menaces exigent une réponse qui ne peut être que de portée mondiale. Dans un contexte de montée en puissance des grandes entreprises mondialisées qui ont privé les États de leur capacité de façonner l’avenir, il plaide pour la signature urgente de traités internationaux contraignants sur le climat et l’armement, et lance un appel à une mobilisation populaire sans précédent.

L’avant-propos ,les conférences et les interviews dont ce livre est constitué situent ces menaces dans un contexte caractérisé par la puissance sans précédent de grandes entreprises mondialisées qui ont privé les Etats de leur capacité de façonner l’avenir et de protéger la planète.

Chomsky plaide l’urgence de conclure et de mettre en oeuvre des traités internationaux sur le climat et l’armement nucléaire. Partout dans le monde, des mouvements populaires se mobilisent pour contraindre les gouvernements à se montrer à la hauteur de ce défi sans précédent, qui met la civilisation en péril.

Seul Noam Chomsky a su communiquer avec une telle passion les liens qui unissent les deux catastrophes d’origine humaine auxquelles fait face la civilisation, soit le bouleversement du climat et l’apocalypse nucléaire, et jamais n’a-t-il lancé ses mises en garde et ses appels à l’action de façon aussi impressionnante.

Célèbre dans le monde entier pour ses écrits en linguistique et ses analyses des médias, Noam Chomsky a été nommé professeur émérite à l’Université de l’Arizona en 2017, après avoir enseigné pendant 50 ans au Massachusetts Institute of Technology. Intellectuel engagé, il est notamment l’auteur, chez Écosociété, de L’an 501, Les dessous de la politique de l’Oncle Sam, Propagande, médias et démocratie, Quel rôle pour l’État ? , L’Occident terroriste, Palestine et Danger d’extinction.

Feuilleter le livre en ligne