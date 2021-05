Forêt comestible & haie fruitière – Créer un jardin nourricier multi-étagé, d’Antoine Talin – Editions Ulmer, avril 2021 – 160 pages

Le jardin-forêt, la forêt comestible ou nourricière, le verger permaculturel ou la haie fruitière, peu importe le nom, le principe est sensiblement le même. Il s’agit de s’inspirer des écosystèmes forestiers, ou plus exactement des lisières, pour créer un jardin multi-étagé et nourricier. En valorisant ainsi l’espace dans ses trois dimensions, ce principe permet d’augmenter la productivité par surface et d’obtenir un jardin naturellement intensif. Le jardin-forêt est au cœur des design permaculturels actuels.

Il représente un concept qui passionne parce qu’il présente un ensemble de bénéfices environnementaux et sociétaux exceptionnels : système durable, autonome, résilient et productif sans eau, sans fertilisants ou énergies fossiles, restaure les paysages, refuge de biodiversité …

Antoine Talin, architecte paysagiste spécialisé en permaculture, donne dans ce livre toutes les clés pour concevoir et créer une forêt-jardin ou une haie fruitière.

Antoine Talin est architecte paysagiste de formation, jardinier-pépiniériste, et diplômé en permaculture appliquée. Il a fondé en 2010 l’Atelier des Alvéoles, dans la Drôme. Spécialisé dans le design de paysage, Antoine est passionné par la création de systèmes vertueux et régénératifs, associant transition socio-économique et aménagements agroécologiques. Il a, à ce jour, animé plus de 50 formations en France et à l’étranger. Il habite à Cobonne dans la Drôme (26).