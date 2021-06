À la poursuite du Thunder – L’histoire de la plus longue traque navale de tous les temps, d’Eskil Engdal et Kletil Saeter – Postface de Lamya Essemlali – Edition Actes sud, mars 2021, 464 pages.

Décembre 2014, à travers les eaux menaçantes de l’Antarctique, le capitaine Peter Hammarstedt, membre de l’ONG Sea Shepherd, engage son navire le Bob Barker dans un voyage inédit. Sillonnant plus de 15 000 kilomètres de mers déchainées, l’équipage poursuit sans relâche le Thunder, le tristement célèbre bateau de pêche, dans ce qui va devenir la plus longue traque en mer de l’histoire. Recherché par Interpol, ce navire accusé de braconnage et de recel à grande échelle, échappe à la justice depuis des années.

Les auteurs ont suivi cette incroyable expéditions depuis ses débuts. Bien que journalistes confirmés, ils ne pouvaient pas imaginer ce qu’ils allaient alors découvrir. En suivant la trace du Thunder ils se retrouvent sur la piste des chevilles ouvrières de la criminalité, de la corruption rampante, de l’esclavage moderne et d’une communauté internationale qui se contente de détourner le regard. Très vite cette poursuite ne devient plus seulement une traque, mais une chasse à la vérité elle-même, une course symbolique pour la préservation le bien-être de notre planète.

À la poursuite du Thunder relate une histoire vraie empreinte de courage et de persévérance et lance un appel à agir contre la destruction de notre environnement.