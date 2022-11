Kouroupolis, du plasticien Erwan Venn – Editions de l’Observatoire de l’Espace du Cnes, novembre 2022 – 96 pages

Cet ouvrage de la collection « Les nouveaux récits de l’Espace » rassemble les aquarelles que l’artiste a réalisées à partir des archives visuelles du Centre spatial guyanais.

La science-fiction et l’aventure spatiale sont pour Erwan Venn des références culturelles acquises durant l’enfance et régulièrement interrogées dans son œuvre. Son installation vidéo À la conquête de l’Espace ! explorait déjà, en 2015, les images produites par les activités spatiales et proposait une représentation ornementale du projet Diamant transposé dans la sphère domestique et intime.

Sur une proposition de l’Observatoire de l’Espace du Cnes, Erwan Venn s’est engagé dans un travail de création autour de pièces documentaires témoignant de la construction du Centre spatial guyanais à Kourou, dans les années 1960. Sans se rendre sur place, il a effectué une traversée artistique de l’histoire de ce chantier hors norme, devenu un lieu essentiel des activités spatiales françaises.

La série de 88 aquarelles qui en résulte forme un nouveau récit de l’Espace, détaché de la fascination que ce milieu peut exercer. L’artiste livre une interprétation de l’aventure spatiale qui, loin d’être illustrative, recompose l’image historique à l’aune d’une sensibilité qui tend vers l’abstraction. Ce livre, composé en triptyque – le récit, l’œuvre, l’entretien –, évoque la genèse et le déroulement de ce projet, donne à voir sa création et explicite les intentions de l’artiste.

Erwan Venn est artiste plasticien. Né en Bretagne, en 1967, il vit et travaille à Bordeaux. À un environnement familial catholique ancré dans la tradition et à un imaginaire imprégné de culture bretonne, il ajoute la découverte, adolescent, de nouvelles références. Les récits de science-fiction et de l’aventure spatiale, la lecture de bandes dessinées et un goût marqué pour les musiques post-punk enrichissent alors son univers mental. L’histoire de la fin du XXe siècle s’impose à lui, durant ses études aux Beaux-Arts, tout particulièrement deux chutes, le mur de Berlin, en 1989, et celle des Twin Towers, en 2001.

Par ailleurs, une exposition du plasticien Erwan Venn présente jusqu’au 2 janvier 2023 un travail pictural autour des archives visuelles de la construction du Centre spatial guyanais.

La Zone d’art contemporain a vocation à montrer les travaux d’artistes accueillis dans le giron de l’Observatoire de l’Espace autour de projets de création qui renouvellent notre rapport à l’Espace et ses traces sur Terre.

Lieu : Siège du Centre national d’études spatiales 2, place Maurice-Quentin – 75001 Paris