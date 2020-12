Dessine-moi un avenir : Plaidoyer pour faire entrer le XXIe siècle dans l’école, de Rodrigo Arenas, Edouard Gaudot et Nathalie Laville – Préface de Philippe Meirieu – Postface de Bernard Stiegler – Editions Actes Sud / Collection Domaine du possible, octobre 2020

Il est urgent de se demander à quoi ressemble la mission scolaire d’instruire, d’éduquer, de socialiser, dans un monde numérisé plus chaud de 2 degrés au moins. Adaptation, entraide, solidarité, échanges de savoir-faire, coopération – les principes sont assez évidents. L’Ecole ne peut pas à court terme régler les problèmes civilisationnels que notre société traverse, elle peut en revanche préparer les adultes de demain à y faire face, puis à les résoudre.

Implacable, la crise sanitaire 2020 a souligné toutes les faiblesses et tous les dysfonctionnements de notre Education nationale : l’école de la République est totalement inadaptée au monde dans lequel nous vivons. Dépassée par la marche du siècle.

L’école, notre école, est hors-sol comme notre agriculture, hors-sujet comme notre économie, hors-champ comme notre perspective politique.

Le temps est venu de la repenser.

Dans une analyse méticuleuse et lucide, les auteurs de cet ouvrage mettent des mots clairs sur chacun des maux qu’ils décrivent pour parvenir à des propositions de solutions. Celles-ci, précises et concises, offrent l’espoir qu’il sera enfin possible de faire entrer le XXIe siècle dans l’école.

En rupture avec les approches classiques, la question centrale posée ici est celle des objectifs plutôt que des moyens. Pour transformer notre école devenue « prison » en « école-logis », il est urgent de se demander à quoi correspond la mission scolaire.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Né à Valparaiso, fils de réfugiés politiques chiliens, Rodrigo Arenas grandit dans les cités de Champigny-sur-Marne. Après un DEA d’économie, il fait carrière dans l’administration territoriale. Père de quatre enfants, il est adhérent de la FCPE et a été président de la fédération départementale de Seine-Saint-Denis, avant d’être élu coprésident de la fédération nationale depuis 2018.

Historien, diplômé de Sciences-Po et de la Sorbonne, Édouard Gaudot a été professeur d’histoire, collaborateur de Bronislaw Geremek au collège d’Europe à Varsovie, puis conseiller politique au Parlement européen à Bruxelles. Engagé pour l’Écologie, l’Europe et l’Éducation, auteur d’articles et d’essais, il est aujourd’hui consultant politique.

Bernard Stiegler (1952-2020) était philosophe. Fondateur du groupe Ars Industrialis et de l’école en ligne pharmakon.fr, il a dirigé également l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), qu’il a créé au sein du Centre Georges Pompidou à Paris. Ses recherches portaient sur les enjeux des mutations sociales, politiques, économiques, épistémologiques et psychologiques provoquées par le développement technologique et scientifique lié à la « révolution numérique ». Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels L’emploi est mort, vive le travail ! (Fayard/Mille et une nuits, 2015), La Société automatique (Fayard, 2015) ou encore Dans la disruption (Les Liens qui Libèrent 2016, Babel n° 1521, 2018) et Qu’appelle-t-on panser ? Volume 1. L’immense régression et Volume 2. La leçon de Greta Thunberg (Les Liens qui Libèrent, 2018 et 2020).