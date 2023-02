Parlons nucléaire, de Paul Reuss – Editions La Documentation française, 21 février 2023 – 96 pages

La France, pays le plus nucléarisé au monde, a fait le choix de renouveler son parc de réacteurs nucléaires, investissant dans une source d’énergie dénuée d’émissions de gaz à effet de serre. L’énergie nucléaire suscite néanmoins toujours le débat.

Plus de dix ans après l’accident de Fukushima et après la sortie de plusieurs pays comme l’Allemagne du nucléaire, cette énergie suscite toujours autant de réticences. Tandis que le Japon après quelques années passées sans cette énergie relance doucement sa production.

Cette 3ème édition réactualisée met à disposition les dernières données chiffrées et apporte des précisions sur les grandes questions autour du nucléaire. Pourquoi la France est-elle le pays le plus nucléarisé du monde ? Combien coûte et que produit une centrale ? Que fait-on des déchets nucléaires ? Comment la sureté des réacteurs est-elle assurée ? Quelles sont les perspectives d’évolution ? Sortir du nucléaire : quelles conséquences ?

Paul Reuss est né à Épinal en 1940. Diplômé de l’École polytechnique, il est ancien ingénieur au Commissariat à l’Énergie atomique (CEA), centres de Saclay et de Fontenay-aux-Roses (1963-2020), ancien professeur à l’Institut national des Sciences et Techniques nucléaires (INSTN, 1965-2000) et ancien Conseiller scientifique de l’INSTN (2000-2010).

Il est l’auteur aux éditions À Vol d’oiseaux de La conquête de l’espace (2021), La Terre (2021), L’énergie (2019), Réacteurs nucléaires (2019) et Tchernobyl vingt-cinq ans après… Fukushima. Quel avenir pour le nucléaire ? aux éditions Lavoisier, 2011.

SOMMAIRE