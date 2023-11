Energie nucléaire – On arrête tout et on réfléchit !, de Stéphen Kerckhove – Editions Rue de l’échiquier / Collection agir pour l’environnement, 2 novembre 2023 – 112 pages

Ce livre est un plaidoyer pour un autre modèle énergétique, qui nous engage toutes et tous, individuellement et collectivement, et plaide pour comprendre l’impasse que constitue le choix de l’énergie nucléaire et identifier les solutions individuelles et collectives pour en sortir.

En matière d’énergie nucléaire, la France est une exception : si le recours à l’atome est en voie de disparition presque partout dans le monde depuis les catastrophes de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011, notre pays persiste à utiliser massivement au nom d’une prétendue indépendance, cultivant le mythe d’une croissance continue et énergivore, pourtant incompatible avec la catastrophe environnementale.

Directeur général d’Agir pour l’environnement, Stéphen Kerckhove dénonce la « jancovicisation des esprits » et apporte une réponse argumentée aux fausses évidences colportées par les défenseurs du nucléaire. Car non, le nucléaire ne contribue pas à l’autonomie du pays. Non, il ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique. Non, il n’est ni bon marché ni sûr. Et oui, la sobriété et les énergies renouvelables sont une des solutions efficaces pour en finir avec notre dépendance aux énergies fossiles.

Cet ouvrage est un texte d’actualité : à l’heure des débats sur le nucléaire et plus globalement sur notre modèle énergétique, il montre que des alternatives existent et appelle les citoyens s’en saisir. L’expertise de Stéphen Kerckhove qui travaille sur la question du nucléaire depuis plus de vingt ans et a déjà lancé plusieurs campagnes sur ce sujet avec Agir pou l’environnement, est essentielle pour une mobilisation générale.

C’est un plaidoyer pour un autre modèle énergétique, qui nous engage toutes et tous, individuellement et collectivement.

Directeur général de l’association Agir pour l’Environnement, Stéphen Kerckhove a participé au débat national sur l’énergie en 2003 et au Conseil national du débat sur la transition énergétique en 2013. Il est l’auteur de nombreux ouvrages ayant trait aux questions écologiques, notamment Sortir du nucléaire : c’est possible (Nova éditions, 2011) et plus récemment Le Meilleur des e-mondes. Résister à la 5G et à ses conséquences (Rue de l’échiquier, 2022).

Le lancement d’une nouvelle collection : On arrête tout et on réfléchit ! »

Fruit du partenariat entre l’association Agir pour l’environnement et l’éditeur Rue de l’échiquier, la collection « On arrête tout et on réfléchit ! » souhaite apporter des réponses et des outils face aux grandes questions écologiques de notre époque. Pour chaque thématique, un auteur, spécialiste du sujet et militant d’une cause qu’il défend, dresse un état des lieux précis et propose des arguments irréfutables et des solutions individuelles et collectives afin de sortir de l’impasse dans laquelle nos sociétés se trouvent.