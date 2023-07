L’eau, fake or not ?, de Charlène Descollonges – Tana éditions, 25 mai 2023 – 120 pages

L’eau est notre bien commun, indispensable aux humains, à tous les écosystèmes et à l’ensemble du vivant. Naturellement, l’eau chemine à l’intérieur d’un grand cycle fermé et infini. Mais ça, c’était avant que les humains ne mettent à leur service l’eau douce partout sur la planète, l’eau pour boire, l’eau pour irriguer, l’eau pour produire de l’énergie, l’eau pour transformer ou fabriquer … Alors, pour faire fonctionner notre système économique, on pompe massivement et on rejette là où ça nous arrange, on détourne les cours d’eau, on endigue les rivières, on construit des barrages et des retenues, on bétonne les zones humides, on déforeste à tour de bras, on pollue, on modifie le climat …

Il est urgent de regarder l’eau douce autrement que comme une ressource à contrôler, éternellement disponible. Enjeu politique, la gestion de l’eau doit devenir collective et démocratique, sous peine de multiplier les conflits d’usage, voire des guerres de l’eau.

Cet ouvrage est une véritable boîte à outils pour comprendre le miracle de l’eau douce, son cycle, sa réalité physique, son cheminement, avec un point chiffré sur nos consommations en France et dans le monde chaque jour ; des chiffres et des ordres de grandeur sur l’importance et l’évolution de nos besoins en eau douce (la production d’énergie, l’agriculture et l’industrie en sont les plus gros consommateurs).

Le livre propose des pistes de réflexion pour améliorer notre gestion de ce bien commun irremplaçable : distinguer les vraies des fausses solutions pour économiser l’eau, améliorer la qualité de l’eau, restaurer son cycle.

La collection Fake or not ? des éditions Tana se veut décalée et pédagogique, avec une mise en page qui hybride les codes de l’édition avec ceux des médias digitaux pour animer les pages grâce à des choix typographiques modernes et lisibles, des illustrations aux styles graphique variés pour faciliter la lecture et compléter le texte avec chiffres, graphiques, baromètres et tendances.

Charlène Descollonges est ingénieure hydrologue. Elle a piloté des études sur le partage de la ressource en eau, la gestion stratégique et la gouvernance de l’eau pour des collectivités locales. Elle est aujourd’hui consultante et a cofondé l’association Pour une Hydrologie Régénérative, qui vise à restaurer le cycle de l’eau dans les territoires afin d’améliorer leur résilience.