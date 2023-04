Gris – Une théorie politique des couleurs, de Peter Sloterdijk / Traduction d’Olivier Mannoni – Editions Payot, 26 mars 2023 – 336 pages

On n’est pas un peintre tant qu’on n’a pas peint un gris : « Ces mots de Cézanne, écrit Peter Sloterdijk, mettent au défi de formuler une affirmation complémentaire : tant qu’on n’a pas pensé le gris, on n’est pas un philosophe ».

Ce nouvel essai relève le défi. Il en résulte un livre flamboyant à partir du gris, apparemment la couleur de l’indifférence, du neutre, de la tiédeur, mais qui contient en réalité toute l’histoire de la pensée, de l’art et du monde. Une réflexion magistrale sur les couleurs en politique, en philosophie et dans les arts, mais aussi dans la religion, et jusque dans la nature (éclipses, tempêtes, menace d’un hiver nucléaire).

Extrait :

« À un moment donné, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut-être même seulement dans les années 1960, dès qu’il a paru d’un seul coup évident que toutes les couleurs se valent et qu’il serait ô combien vain de vouloir continuer à faire valoir entre elles des rapports de supériorité et de subordination, la mutation s’est enclenchée. Les couleurs unies du temps présent se témoignent du respect mutuel et renoncent à vouloir dominer les couleurs voisines. C’est avec le nouveau mode de sensation et de jugement que l’existence en moyenne non créative et définie par la tendance a pris part au processus historique de la déhiérarchisation. Elle l’a suivi comme si elle l’avait voulu. Dans le cas des couleurs, l’abolition du rapport entre le supérieur et l’inférieur a été étroitement liée au processus simultané et sémantiquement apparenté qu’était la désymbolisation.

La vision en couleur ne sait généralement pas qu’elle a une histoire. Le design moderne et ses prolongements postmodernes se reconnaissent au fait que couleurs et significations divergent largement. Personne ne soutient plus que l’espoir doit être codé en vert tandis que la distance, les lointains, l’enveloppe de l’infini exigeraient du bleu ; si vous continuez à croire que le rouge est la couleur de l’amour déclaré, il ne sera guère possible de vous aider à acquérir un meilleur goût. Les « pigments » s’approprient leur part de l’arbitraire du signe, sous les prémices duquel la linguistique « structuraliste » inspirée par Ferdinand de Saussure a commencé au XXe siècle sa marche dans les couloirs académiques. L’écartement croissant entre les signifiants chromatiques et le fardeau symbolique, jadis obligatoire, des signifiés, s’accomplit plutôt – et peu importe qu’il obéisse à des motifs ascétiques ou néobaroques – sous l’influence de conditionnements relevant de la psychologie des couleurs et répandus à l’échelle d’une culture – sans même parler du jeu, éloigné de tout sens, des couleurs de la mode – qu’au long du fil directeur des significations de couleur liturgiques, allégoriques ou typiques de telle ou telle école au temps de la vieille Europe. »

Peter Sloterdijk est un philosophe et essayiste allemand. Professeur de philosophie et d’esthétique à la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe, il fut recteur (Rektor) du même établissement entre 2001 et 2015. Il enseigne aussi à l’Académie des beaux-arts de Vienne. Peter Sloterdijk est considéré comme l’une des grandes figures de la philosophie contemporaine. Il est notamment l’auteur de la trilogie Sphères (Bulles, Écumes et Globes), de Règle pour le parc humain, de Colère et temps, de Tu dois changer ta vie ! et Après nous, le déluge.