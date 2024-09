Penser par soi-même, sous la direction de Maud Navarre – Editions Sciences humaines, 12 septembre 2024 – 160 pages

Penser est un art. Nombreux sont les auteurs en sciences humaines à avoir mis l’accent sur l’importance de raisonner, discerner, exercer notre esprit critique. L’enjeu est d’autant plus fort aujourd’hui que les réseaux sociaux décuplent les informations et les possibilités de faire entendre sa voix. Chacun est incité à se distinguer des autres, en développant une réflexion originale face aux nombreux messages qui nous parviennent. Penser par soi-même devient essentiel pour se prémunir face à la propagande, au conspirationnisme et aux manipulations de toutes sortes (médiatiques, mais aussi sociales, commerciales, etc.)

Cet art s’apprend. Il fait l’objet d’un enseignement explicite dès l’école primaire. Dans l’enseignement secondaire et supérieur, le commentaire, la dissertation, le mémoire, l’exposé sont présentés comme autant d’outils pour muscler les esprits. Pour les adultes aussi, il existe des lieux, des outils, des méthodes pour développer la capacité à pense par soi-même.

Car cette aptitude n’a rien d’évident. Il faut apprendre à reconnaître les informations pertinentes, mais aussi savoir que notre cerveau peut nous tromper. D’où l’utilité de s’interroger à bon escient, formuler, questionner les fausses évidences.

Penser par soi-même se présente comme un phare d’originalité dans un océan de pensées recyclées. Enfin un livre qui nous promet l’émancipation intellectuelle, prêt à libérer le lecteur des chaînes de la pensée commune, un peu comme ces publicités qui nous vendent des révolutions sous emballage. On se demande, évidemment, si le simple fait de lire ce guide ne contredit pas son principe même — mais passons…

Maud Navarre orchestre une symphonie d’idées avec une main de maître, tout en faisant résonner les violons de l’autonomie de pensée. Le livre, avec son air de déjà-vu, nous propose de marcher sur un chemin pavé de bonnes intentions, où chaque chapitre aspire à être un coup de pied dans la fourmilière de notre confort intellectuel. Quelle audace !

À travers des pages densément peuplées de références philosophiques, le livre nous incite à une rébellion contre l’adoption passive de points de vue prémâchés. Il s’efforce de nous équiper pour naviguer dans le grand bain des idées sans bouée. Ironiquement, on finit par se demander si adopter les perspectives du livre n’est pas juste une nouvelle façon de conformisme — mais cela, seul un penseur libre pourrait le dire.

« Penser par soi-même » réussit, malgré tout, à marquer des points par son exploration vigoureuse des terrains moins battus de la réflexion personnelle. Il nous invite à une introspection, moins comme une option et plus comme un impératif catégorique. À la fin, on ne peut s’empêcher de penser que, peut-être, penser par soi-même était simplement une vieille idée repackagée dans un nouveau livre. Mais après tout, qui sommes-nous pour juger ? On n’a fait que lire un livre nous disant précisément de ne pas le faire.

Au sommaire :

Les quatre étapes d’une idée, Maud Navarre

L’aventure de l’esprit critique, Maxime Rovere

Les grandes postures critiques, Pauline Petit

Homo sapiens, animal crédule ?, Fabien Trécourt

Faut-il douter de tout ?, Nicolas Gauvrit et Audrey Bedel

La philosophie à la rescousse, Catherine Halpern

Travailler sur soi avec les philosophes, Nicolas Gastineau

Ces valeurs qui inspirent les Français, Pierre Bréchon

Pourquoi préférons-nous les infox ?, Romina Rinaldi

Aiguiser le sens critique, Gérald Bronner

Comment enseigner la vigilance aux élèves ?, Marc Romainville

L’esprit critique, une ambition républicaine, Béatrice Kammerer

Au collège, des philosophes en herbe, Fabien Trécourt

Il ne suffit pas d’être logique pour être rationnel, Pascal Engel

Philosopher dès l’enfance, une école de liberté, Edwige Chirouter

La rhétorique ou l’art de la persuasion, Juliette Dross

Sommes-nous à l’âge de la postvérité ?, Sebastian Dieguez

Maud Navarre est docteure en sociologie et journaliste scientifique.

Avec les contributions de : Audrey Bedel, Pierre Bréchon, Gérald Bronner, Edwige Chirouter, Sébastian Dieguez, Juliette Dross, Pascal Engel, Nicolas Gastineau, Nicolas Gauvrit, Pauline Petit, Marc Romainville, Maxime Rovere,…

