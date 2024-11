Ce qui ne peut être volé. Charte du Verstohlen, de Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio – Éditions Gallimard / Collection Tracs, 26 mai 2022 – 48 pages

S’est fait ressentir le besoin de disposer d’un manifeste qui viendrait poser sans hiérarchie ce qui ne peut nous être volé, du silence à l’horizon, de la santé au temps long, la qualité de la vie, de même que les méthodes et approches qui permettraient d’éviter que ce vol ait lieu. Cette charte aurait vocation à inspirer tous ceux qui ont besoin de réarmer leur désir, de s’appuyer sur quelques compagnons déjà constitués, de partager des méthodes de conception et de déploiement et d’arpenter ensemble les chemins de la « vie bonne ». Car nous sommes des hommes dont l’humanisme est fragile ; et chacun d’entre nous tisse dans la matière de sa vie des façons de se lier à des collectifs plus régulateurs, tout en assumant un principe d’individuation digne de ce nom, test de crédibilité de l’État de droit. Il s’agit dès lors d’inventer une technique de la furtivité – d’où cette charte tient sa désignation, le Verstohlen –, c’est-à-dire de maintien au monde en y consolidant nos pouvoirs d’agir et nos libertés.

Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio nous offrent un ouvrage à la croisée de la philosophie, de l’éthique et du design, où ils explorent ce qui demeure inaliénable dans l’existence humaine. Ce texte propose une réflexion dense et originale sur ce qu’ils nomment le « Verstohlen« , un terme allemand signifiant à la fois « furtif » et « subtil », pour désigner ce qui ne peut être pris, marchandisé ou dérobé.

Une charte de l’inaliénable

La démarche des auteurs est doublement innovante : à la fois philosophique et pratique. Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, et Antoine Fenoglio, designer, construisent une charte éthique où ils interrogent les notions de propriété, de vulnérabilité et de partage, comme autant de zones à défendre. Le Verstohlen devient ici une métaphore de ce qui, dans nos vies, résiste à la capture et à l’appropriation totale : le soin, l’amour, la dignité, ou encore la mémoire collective.

À travers dix points incisifs, – dix besoins et biens communs —, la charte dessine un espace où l’humain est protégé dans son essence face aux mécanismes de domination et de marchandisation croissantes. Chaque article agit comme un rappel que certaines valeurs fondamentales — celles qui donnent sens à notre humanité — ne peuvent être réduites à un objet d’échange ou de possession.

Un dialogue entre design et philosophie

Le duo Fleury-Fenoglio met également en lumière le rôle du design dans la préservation de l’inaliénable. Antoine Fenoglio explore comment les objets et les espaces peuvent être pensés pour favoriser le soin et la transmission. Le design devient ainsi un outil au service de l’éthique, invitant à repenser les objets du quotidien comme des vecteurs de protection et de solidarité.

Une invitation à résister et à rêver

Le livre se distingue par sa portée universelle et intemporelle. Dans un monde marqué par l’accélération des logiques consuméristes et la précarisation des liens humains, cette charte agit comme une résistance face à l’effacement progressif de ce qui rend nos existences uniques et précieuses.

Les auteurs posent une question essentielle : comment préserver ce qui constitue le cœur de l’humain ? Le Verstohlen devient alors une forme de sanctuaire immatériel, à la fois intime et collectif, que chacun est invité à défendre et à cultiver.

En résonance avec des enjeux contemporains tels que l’éthique du care ou les luttes écologiques, le livre dépasse le cadre théorique pour proposer des pistes concrètes d’action et de réflexion. Sa lecture invite à ralentir, à méditer sur ce qui compte véritablement, et à réimaginer des formes de vivre ensemble fondées sur l’attention et le respect.

Ce qui ne peut être volé est une déclaration d’amour à l’humanité et à tout ce qu’elle porte de fragile et d’irréductible. À travers une écriture subtile et inspirante, Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio nous rappellent qu’il est encore possible de défendre des valeurs essentielles face aux forces dévorantes de notre époque. Un ouvrage à lire, relire et méditer, pour retrouver ce que signifie être humain dans toute sa profondeur.

Lire un extrait

Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste française, est professeur titulaire de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et professeur associé à l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines-ParisTech), titulaire également de la chaire de philosophie à l’hôpital Sainte-Anne du GHU Paris psychiatrie et neurosciences et est membre du conseil d’administration de l’ONG Santé Diabète. Elle a auparavant enseigné la philosophie politique (en qualité de research fellow et associate professor) à l’American University of Paris, et a été chercheuse au Muséum national d’histoire naturelle. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages.

Antoine Fenoglio est designer, co-fondateur avec Frédéric Lecourt en 1997 des Sismo, studio de design indépendant où ils développent la notion de “design with care”. Avec la philosophe Cynthia Fleury, il anime un séminaire au CNAM et est également responsable du design à la Chaire de philosophie à l’hôpital (GHU Paris)