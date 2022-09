Humains, un dictionnaire d’anthropologie prospective, sous la direction de Nathanaël Wallenhorst et Chistoph Wulf – Editions Vrin, 21 septembre 2022 – 580 pages

La temporalité linéaire du progrès où demain sera meilleur qu’hier est rompue. Progrès technique et progrès social sont désormais dissociés. Plus encore : l’entrée dans l’Anthropocène, nouvelle époque géologique marquée par une modification durable des conditions d’habitabilité de la Terre, signifie que la pérennité de l’aventure humaine en société telle que nous la connaissons est compromise.

Comment continuer de devenir humains au sein d’une biosphère fragilisée, à l’heure de la révolution numérique et technoscientifique et de la perspective transhumaniste, ainsi que des transformations du tissu social et des radicalisations de tout type ?

Être humains, et humains ensemble, ne va plus de soi. Comment nous définissons-nous et que voulons-nous faire de nous-mêmes ?

Le souci de l’avenir et l’identification de mutations anthropologiques possibles rassemble ici plus de soixante chercheurs de différents horizons disciplinaires qui accordent une vigilance à la qualité scientifique et philosophique de leur propos comme à son accessibilité par un large public intéressé par l’avenir et sa préparation.

Table des matières