Europe : quelle autonomie dans un monde turbulent ? – Revue Futuribles, 26 octobre 2023 – 152 pages

La revue Futuribles n°457 (novembre-décembre 2023) vient de paraître. Au sommaire figure un dossier spécial sur l’Europe : quelle autonomie dans un monde turbulent ?

Tout d’abord, deux observations.

L’été 2023 a été le plus chaud sur Terre depuis le début des relevés mondiaux en 1880. Le réchauffement climatique augmente à un rythme sans précédent : il approche, dès cette année, le seuil critique de + 1,5 °C qu’il avait été convenu de ne pas dépasser…

Naître et mourir étaient des phénomènes naturels. Quarante-cinq ans après la première fécondation in vitro, une nouvelle perspective émerge : naître pourrait résulter d’une gamétogenèse in vitro qui permettrait de concevoir des bébés en laboratoire. Quant à la mort, il reviendra peut-être à chacun de décider de l’avancer ou de la retarder…

Ces deux observations, l’une évidente, l’autre spéculative, permettent de comprendre que l’association Futuribles International consacre son Rapport Vigie 2023, qui est présenté dans ce numéro, aux « transformations fondamentales qui modifient ou pourraient modifier ce que signifie “être humain” dans les sociétés occidentales à l’horizon des 30 prochaines années ».

Si l’on souligne l’accélération du changement dans certains domaines, on peut craindre que, dans d’autres, il tarde à s’opérer. Ainsi en est-il s’agissant de l’ambition de l’Europe de rapatrier ses chaînes de valeur. Bien que l’Union européenne ait affirmé son désir de recouvrer une certaine « autonomie stratégique », notamment au travers de ses plans de relance (NextGenerationEU et REPowerEU), le dossier qui y est consacré révèle que cela ne s’est guère réalisé pour l’instant et que cela risque de prendre du temps. Sur plus de 20 ans (1996-2019), aucune tendance claire ne se dégage mais la guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques, notamment entre la Chine et les États-Unis, a fortiori les perspectives médiocres du commerce mondial, pourraient avoir un impact majeur sur l’Europe. Mais alors, combien de temps faudra-t-il à l’Union européenne pour qu’elle se dote d’une véritable politique étrangère ?

La revue Futuribles n° 457 apporte des éclairages sur cette question ainsi que sur celle de l’étiolement démographique du Vieux Continent, crûment révélé par les dernières projections de population d’Eurostat. Ces projections montrent aussi combien l’Union européenne sera dépendante de l’immigration à venir, un sujet qui mériterait assurément une véritable réflexion prospective.

Concernant l’actuel grand désarroi collectif des citoyens, des experts et des dirigeants en poste, Patrick Lagadec, directeur de recherche honoraire de l’École polytechnique et expert du pilotage des situations de crise, propose dans la tribune « Une nouvelle donne pour la gestion de crise », quelques pistes pour la décision et l’action.

Prophète ou futurologue ? Friedrich Nietzsche est au cœur de la rubrique Futurs d’antan de ce numéro dans lequel, comme toujours dans la revue Futuribles, on s’ interroge sur « les forces encore enfouies dans la réalité opaque du présent », et ce vers quoi elles peuvent conduire. Prendre du recul par rapport à ce présent est nécessaire, sinon toujours plaisant.

