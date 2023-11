On ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt – Tout s’effondre : un manuel pour s’en sortir, de Bruno Marion – Préface d’Eliott Meunier – Editions Eyrolles, 5 octobre 2023 – 208 pages

Le monde est en crise… c’est en tout cas ce que l’on entend tous les jours dans les médias ou sur les réseaux sociaux. D’après une enquête Ifop de novembre 2019 pour la Fondation Jean Jaurès, 65 % des Français interrogés pensent que la civilisation telle que nous la connaissons va s’effondrer dans les années à venir. Mais si tout le monde parle de l’effondrement de notre civilisation, peu de gens voient les opportunités et les émergences : ce monde de plus en plus chaotique peut être une chance pour qui veut bien la saisir. C’est de cela que va parler ce livre.

Ce livre prend le contre-pied du discours pessimiste ambiant et propose un nouveau modèle, accessible et immédiatement applicable, qui vous permet­tra de naviguer dans l’incertitude, d’être plus résilient, et même de profiter des crises ! Il met à disposition une série d’outils et des routines pour repren­dre le contrôle de votre vie et devenir plus résilient :

Comment définir votre « rituel de succès » quotidien

Comment reprogrammer votre cerveau pour dépasser vos croyances limitantes

Le 3-2-1 : la méthode pour ne pas rester bloqué à cause du passé

On joue ensemble : les routines à plusieurs

Comment s’entourer de personnes fiables

Il s’agit d’un vrai guide à travers des grilles de lecture de meilleure compréhension du monde, que sont les religions, la philosophie et la science. Avec un message clair : « lisez des livres ! » Un message sur « la manière la plus simple de se préparer aux crises au niveau du sens. »

« Si hier les forts mangeaient les faibles et aujourd’hui les agiles avalent les rigides, alors demain les conscients conduiront les inconscients. »

Avec les bons outils, on ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt !

Titulaire d’un MBA, ingénieur en physique, Bruno Marion est prospectiviste et conférencier. Souvent surnommé le Moine Futuriste, Bruno se qualifie lui-même d’émergeologue… Il croit que l’on peut créer des émergences ! Dans ses conférences et ses formations en ligne Bruno partage un nouveau modèle accessible, immédiatement applicable, transformateur, et durable. Le but : que vous, votre organisation, ou vous proches, parveniez à prospérer dans un monde chaotique. Naviguez dans l’incertitude, devenez plus résilient et apprenez à profiter des crises. C’est possible !