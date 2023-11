Ce ne sont que des animaux – Le spécisme en question, de Catherine Kerbrat-Orecchioni – Editions Le Pommier, 25 octobre 2023 – 472 pages

Expérimentation animale, élevage industriel, corrida, chasse, recherche en laboratoire, maltraitance dans les parcs zoologiques… Comme une traînée de poudre, le récent courant antispéciste s’est répandu pour dénoncer la cruauté, jusqu’alors banalisée, de nombre de nos pratiques à l’égard des animaux.

Toutefois, bien que ces alertes soient de plus en plus audibles et considérées comme légitimes (création de partis animalistes, promulgation de lois contre la maltraitance animale), aucun ouvrage de référence n’était jusqu’à présent consacré à ce qu’elles combattent : le spécisme – terme désignant toute attitude de discrimination liée à l’espèce. C’est que le spécisme est diffus, omniprésent et généralement inconscient. Et l’existence de la chose, bien que régnant en maître depuis des siècles dans notre société, n’est devenue évidente, et du même coup, « problématique », que tout récemment, avec l’apparition du mot.

Cet ouvrage explore les différentes facettes (ontologique, éthique, affective et pratique) du spécisme, qui toutes peuvent être résumées par la formule « Ce ne sont que des animaux ».

Professeure honoraire de l’université Lumière Lyon2, membre honoraire de l’Institut universitaire de France, Catherine Kerbrat-Orecchioni est spécialiste des sciences du langage, domaine dans lequel elle a publié de nombreux ouvrages. Elle consacre actuellement ses recherches à la question animale.