Réchauffement des esprits – La responsabilité sociétale des industries culturelles, de Pascale Thumerelle – Editions Actes sud/Sciences humaines, janvier 2024 – 208 pages

Dans cet ouvrage, Pascale Thumerelle aborde le rôle des industries culturelles dans la sensibilisation et la lutte contre le changement climatique. L’auteure, experte en responsabilité sociétale des entreprises (RSE), met en lumière comment les acteurs de la culture peuvent influencer positivement les comportements individuels et collectifs vers plus de durabilité.

Films, livres, presse, réseaux sociaux, jeux vidéo, musique, spectacles, expositions… éveillent notre joie, notre curiosité, notre réflexion, mais peuvent aussi induire un effet de serre périlleux pour nos cerveaux. Si le réchauffement climatique constitue un véritable danger pour la vie, celui des esprits doit aussi retenir toute notre attention. Trop de stéréotypes, de discours de haine ou de désinformation agissent comme des polluants, nuisibles à l’épanouissement individuel et à la cohésion sociale. La concentration de la production culturelle entre les mains d’un petit nombre d’acteurs risque également de formater nos imaginaires, d’essouffler la créativité et de fragiliser notre esprit critique.

Les industries culturelles doivent repenser leur influence, sous la vigilance d’une société civile sensibilisée.

L’enjeu est de préserver nos valeurs démocratiques et les droits humains en promouvant la liberté d’expression, la diversité culturelle et en protégeant les intérêts des enfants. L’autrice présente des pistes d’action concrètes afin que chacune des parties prenantes joue son rôle de vigie et d’alerte pour combattre ensemble le réchauffement des esprits.

Le livre débute par un examen des impacts environnementaux directs des industries culturelles, allant de la consommation énergétique des productions cinématographiques à l’empreinte carbone des événements musicaux. Thumerelle argumente que, bien que significatifs, ces impacts sont souvent négligés par rapport à ceux des secteurs traditionnellement associés à de fortes émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà de l’analyse des impacts environnementaux, l’ouvrage se concentre surtout sur le pouvoir des industries culturelles de façonner les mentalités et les valeurs. Thumerelle propose que ces industries, en raison de leur influence étendue et de leur capacité à toucher de larges audiences, ont une responsabilité unique de promouvoir une conscience écologique. Elle explore des exemples concrets où la littérature, le cinéma, la musique, et les arts visuels ont réussi à sensibiliser et à mobiliser le public sur les questions environnementales.

Un aspect particulièrement intéressant de l’analyse est la discussion sur la manière dont la RSE peut être intégrée de façon authentique et efficace dans les pratiques des industries culturelles, sans tomber dans le piège du « greenwashing ». Thumerelle propose des stratégies pour que ces industries prennent un rôle de leader dans la transition vers une société plus durable.

En conclusion, « Réchauffement des esprits » est un appel à l’action pour les acteurs des industries culturelles, leur demandant de reconnaître et d’exploiter leur potentiel pour être des vecteurs de changement positif dans la lutte contre le changement climatique. Ce livre est une ressource précieuse pour les professionnels de la culture, les chercheurs en RSE, et tous ceux qui sont intéressés par l’intersection de la culture, de la société et de l’environnement.

Pascale Thumerelle est une pionnière de la responsabilité sociétale des industries culturelles, distinguée par The Economist en 2015. En 2018, elle fonde Respethica, un cabinet de conseil en création de valeur durable qui accompagne des entreprises dans leur démarche de responsabilité sociétale. Elle a créé un cours, qu’elle enseigne à l’ESCP Business School et à Sciences Po.