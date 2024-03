Savoirs, éthique et grand âge – Collectif sous la direction de Roger-Pol Droit et Delphine Langlet – Editions PUF, Réédition 8 novembre 2023 – 256 pages

C’est un paradoxe : au moment où l’on compte de plus en plus de personnes âgées, semble s’installer une indifférence et un déni du sujet. Les personnes âgées sont souvent mises à l’écart, invisibilisées. Qu’est-ce qu’être vieux aujourd’hui ? Que faut-il savoir pour mieux accompagner les personnes âgées ? Comment combattre les idées fausses et faire changer les mentalités ? Jeunes, vieux, soignants, résidents, philosophes, médecins, s’expriment dans cet ouvrage sur ces questions et apportent, tour à tour, leur point de vue pour en finir avec l’âgisme.

Nous vivons de plus en plus âgés, mais nous ne savons pas encore nous préparer au grand âge, accompagner nos proches ou balayer les préjugés relatifs à la dépendance et à la vieillesse. Quels sont les savoirs indispensables ? Comment les diffuser, les appliquer ? Quelles expériences partager, quelles initiatives poursuivre pour que tous les professionnels – mais aussi les aidants et les familles – se comportent, dans chaque cas singulier, de manière plus éthique ?

Pour pallier ces manques, il est indispensable de confronter les formations dispensées dans ce domaine et les réalités quotidiennes de l’accompagnement, de faire dialoguer les compétences et les points de vue. Il faut aussi garder à l’esprit l’ajustement continu des règles générales aux cas singuliers des personnes accompagnées. Il faut aussi veiller à mettre en lumière les obstacles constitués par les idées toutes faites sur la vieillesse, et les pistes pour les transformer.

Ce volume est issu d’un travail collectif et d’une réflexion éthique de Partage & Vie, fondation d’utilité publique à but non lucratif qui gère plus d’une centaine d’établissements médico-sociaux. Combinant enquêtes, témoignages et réflexions, il interroge les connaissances médicales, psychologiques et autres indispensables pour mieux accompagner les personnes de grand âge. Nourries d’exemples vécus, les analyses font dialoguer soignants, aidants, familles, médecins, philosophes et essayistes.

Contributeurs : Yves Agid, Joëlle Aufresne, Geneviève Delaisi de Parseval, Éric Fiat, Claude Jeandel, Dana Jourde, Liliane Lepoutre, Dominique Monneron, Anne Moszyk, Anna Perraudin, Jeannine Pépillo et Perla Servan-Schreiber.

Roger-Pol Droit est Philosophe, écrivain, éditorialiste. Normalien, agrégé, docteur en philosophie et habilité. A été chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po, Roger-Pol Droit est par ailleurs chroniqueur au Monde des livres, aux Échos, au Point. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages de philosophie et d’histoire des idées, dont certains ont rencontré un succès auprès d’un large public, en particulier 101 expériences de philosophie quotidienne (prix France Télévisions) et sont traduits en plus de trente langues. Il a été conseiller du directeur général de l’UNESCO entre 1994 et 1999 et membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé de 2007 à 2013.

Delphine Langlet est directrice générale de la fondation Partage & Vie.

