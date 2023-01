La démence du percolateur – Courtes rêveries sur les machines et les émotions, de Philippe Garnier – Editions Premier Parallèle, 26 janvier 2023 – 184 pages

« Dans les salles des ventes, les habitués du premier rang font monter les enchères par des signaux discrets. Seul le commissaire-priseur repère le léger froncement des sourcils, le clignement des paupières. C’est peut-être ainsi que nous devrons nous adresser aux machines. Chacun disposera de son langage facial qui servira à la fois d’ordre et de signature. L’un fera démarrer son véhicule par une moue dubitative, l’autre allumera son téléphone par un sourire en coin. Il est en effet souhaitable que nous gardions un léger signal extérieur à produire et que nos pensées ne soient pas intégralementlisibles. »

Après Mélancolie du pot de yaourt, Philippe Garnier entreprend d’ausculter ce grand monde des machines qui nous a déjà absorbés. D’une plume tranchante et sans rien sacrifier à son goût de l’absurde, depuis la douceur inflexible des manivelles jusqu’à l’ennui des gardiens de data centers, il propose autant de rêveries tendres et implacables sur les rouages et les algorithmes qui nous gouvernent. Une plongée dans la folle intimité qui nous unit aux innombrables machines du quotidien. » Dès lors, est-il possible de s’arrêter un instant devant les machines comme si nous ne les avions jamais vues ? » Un récit entre humeur absurde et drôle, qui nous pose beaucoup de questions sur la banalisation des objets et nos rapports d’humain aux technologies d’hier et à venir.

Né en 1964, Philippe Garnier est traducteur et critique. Il est l’auteur de deux essais : La Tiédeur (PUF, 2000), Une petite cure de flou (PUF, 2002) et de trois fictions : Mon père s’est perdu au fond du couloir (Melville/ Leo Scheer, 2005), Roman de Plage (Denoël, 2008) et Babel Nuit (Verticales, 2012). En 2020, il a publié aux éditons Premier Parallèle Mélancolie du pot de yaourt.