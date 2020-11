Mode Manifeste – S’habiller autrement, de Magali Moulinet-Govoroff – Illustrations d’Alice Meteignier – Editions La Martinière, octobre 2020 – 192 pages

Changeons la mode !

Nous avons consommé des vêtements frénétiquement. Une robe par-ci, un tee-shirt par-là. Sans réfléchir. C’était à la fin des années 2000 et les grandes enseignes de la fast fashion dictaient leur loi. Depuis, nous avons ouvert les yeux.

Et nous constatons que la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Au point qu’aujourd’hui, après une crise sanitaire mondiale, l’urgence de produire, de diffuser et de consommer autrement est devenue une évidence.

Ce livre manifeste dresse un état des lieux de la mode et passe en revue les mille et une solutions pour consommer écologique, éthique, et durable.

Magali Moulinet-Govoroff, spécialiste de la mode et de l’écologie, est journaliste à L’Obs au sein de la rubrique Tendances depuis 2012. Elle signe ici son premier livre.

Voir son interview sur le site des éditions de La Martinière

Alice Meteignier a étudié l’illustration aux Arts décoratifs de Strasbourg. Auteure et illustratrice indépendante, elle publie ses dessins dans la presse (NY Times, Télérama, Feuilleton…). Son premier livre pour enfants, Max et Marcel, est paru aux Éditions MeMo et a reçu une mention spéciale aux Bologna Ragazzi Awards en 2017.

