L’innovation Jugaad – Redevenons ingénieux ! (édition augmentée)

L’innovation Jugaad – Redevenons ingénieux ! de Navi Radjou, Jaideep Prabhu, et Simone Ahuja – Editions Diateino, 9 mars 2023 – 432 pages

Le jugaad c’est alléger et simplifier sa vie face à la complexité de la société. La France, grand pays d’ingénieurs, doit redevenir ingénieuse. Les territoires nous montrent le chemin. »

Navi Radjou

Il s’agit là de l’édition anniversaire du best-seller international publié en avril 2013. Comment a évolué l’innovation Jugaad en France depuis dix ans ? Cette nouvelle édition augmentée offre des réponses avec de nouvelles études de cas et exemples d’entreprises françaises résilientes. Jugaad est un mot hindi familier qui peut être traduit par « une solution improvisée, flexible, ingénieuse et économe » : c’est littéralement l’art de « faire plus avec moins « . On peut aussi la traduire par « innovation frugale », celle dont l’objectif est de trouver des solutions radicalement nouvelles, mais économes en matières premières, en énergie.

Dans un monde où les ressources financières et énergétiques se restreignent, les entreprises occidentales s’inspirent de plus en plus de l’art de concevoir des solutions ingénieuses développées dans les pays émergents.

Ce livre, paru pour la première fois en 2013, a fait la lumière sur la façon dont ces innovateurs jugaad pensent et agissent, et identifie les précieuses leçons dont l’Occident tire profit. Dix ans plus tard, ses auteurs tirent le bilan de l’influence des six principes du Jugaad en France à l’aide d’études de cas inédites. Le lecteur découvrira notamment les exemples de Cycle Terre, une initiative qui va recycler les 400 millions de tonnes de déblais du Grand Paris en briques, et Decathlon, qui a adapté un masque de plongée en respirateur pendant le Covid.

On constate qu’une révolution positive, alimentée par l’ingéniosité humaine, est en marche partout en France. Elle réinvente nos modèles économiques et sociétaux, mais aussi nos schémas de pensée. L’arme secrète de ces innovateurs français est le jugaad, un état d’esprit agile, frugal et inclusif qu’incarnent les entrepreneurs d’Inde, de Chine, du Brésil ou encore du Kenya. Dans un monde de plus en plus complexe, les six principes de l’innovation jugaad sont l’antidote à l’état de crise permanente dans lequel sont plongées les nations occidentales.

Nous découvrons dans ce livre plus de 100 exemples inspirants de mise en pratique du jugaad, dont plus de 30 en France. Ces entreprises et collectivités visionnaires coconstruisent les territoires durables et solidaires de demain et transforment des secteurs clés comme l’agroalimentaire, la finance, l’énergie, la mobilité et la santé.

Véritable ode à l’ingéniosité et à la résilience de nos territoires et de leurs habitants, cet ouvrage montre que la France et le monde se portent bien mieux qu’on ne le croit.

Parcourir quelques pages

Navi RADJOU est un chercheur franco-américain en innovation et leadership. Il a été Fellow à la Judge Business School de l’Université de Cambridge (RU), et aussi vice-président de Forrester Research, un cabinet de conseil et de prospective technologique à Boston (EU). En 2021, Navi a été classé par Thinkers50 parmi les 50 penseurs en management les plus influents au monde. En 2013, Navi a remporté le prestigieux Prix Thinkers50 Innovation Award, décerné à un penseur en management qui redéfinit notre façon de penser et de pratiquer l’innovation. Il est également intervenu à la conférence TED Global 2014 sur l’innovation frugale (+2 millions de vues).

Navi est coauteur du Guide de l’Innovation Frugale, ainsi que du best-seller international L’Innovation Jugaad (plus de 200,000 exemplaires vendus dans le monde) et Donner du Sens à L’Intelligence : Comment les leaders éclairés réconcilient business et sagesse (préfacé par Matthieu Ricard).

Conférencier très recherché et largement cité dans les médias français et internationaux, il est né et a été élevé à Pondichéry, en Inde, il possède la double nationalité franco-américaine. Il a étudié à l’École Centrale Paris et à la Yale School of Management (EU).

Après avoir vécu 22 ans aux États-Unis, Navi a choisi de retourner en France où il réside actuellement. Il étudie et pratique de longue date le Yoga, l’Ayurveda, et la méditation Vipassana (pleine conscience).

Jaideep PRABHU est professeur de marketing et de commerce indien à l’université de Cambridge.

Simone AHUJA est la fondatrice du cabinet de stratégie d’innovation Blood Orange.