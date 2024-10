Agir pour le vivant #4 Mettre feu au vieux monde, de Agathe REDIER, Hélène FROMEN, Marie WALLAERT, Karek PONCET, et Paul ESCAMEZ – Editions Actes sud, juillet 2024 – 336 pages

Pour témoigner de la richesse de ces échanges, une équipe de cinq témoins privilégiés (2 autrices et 3 dessinateur-ices) nous invitent à plonger au cœur de l’événement. Dessins croqués sur le vif, entretiens à chaud, réactions empreintes de sensibilité nous permettent de mieux revivre l’intensité des débats, des rencontres et des performances.

Préparez-vous à jeter un cocktail Molotov littéraire sur les structures rigides de notre vieux monde avec le bouquin explosif « Agir pour le vivant #4 Mettre feu au vieux monde« . Ce livre, qui semble avoir été écrit avec de l’encre inflammable, est l’œuvre collective de cinq pyromanes de la prose et du crayon : Agathe Redier, Hélène Fromen, Marie Wallaert, Karek Poncet, et Paul Escamez.

Édité par Actes Sud en juillet 2024, ce pavé de 336 pages n’est pas juste un livre, c’est une étincelle dans la poudrière de notre quotidien. En véritables témoins de l’apocalypse des idées surannées, nos deux autrices et trois dessinateur-ices ne se contentent pas de raconter, ils mettent le feu aux poudres avec des dessins croqués sur le vif et des interviews aussi chaudes que la braise.

Au programme : un tourbillon d’entretiens enflammés, de réactions qui brûlent de vérité et de performances tellement incandescentes qu’on en sort carbonisé d’enthousiasme. Ce n’est pas seulement un livre, c’est un brasier d’idées nouvelles et audacieuses pour tous ceux qui sont prêts à voir le monde non pas tel qu’il est, mais tel qu’il pourrait être si on lui mettait un peu le feu.

Alors, si votre routine vous ennuie à mourir et que votre bibliothèque a besoin d’un peu de chaleur, « Agir pour le vivant #4 Mettre feu au vieux monde » est là pour embraser vos étagères et peut-être, qui sait, incendier vos convictions. Bonne lecture et bon extincteur !