En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, de Marc Mortelmans – Préface de Marc-André Selosse – Les éditions de l’atelier, 19 avril 2024 – 344 pages

La nature est-elle bien ou mal faite ? Cruelle ou généreuse ? La loi du plus fort est-t-elle la plus importante dans le monde vivant ? La masse totale des vers de terre est-elle supérieure à celle des arbres ? Devons-nous vraiment une respiration sur deux aux plantes … et l’autre à l’océan ? Quelles sont les différences entre les espèces ingénieures, clés de voûte ou parapluie ? Le loup, le renard et la belette sont-ils nuisibles ? Les virus auront-ils un jour la peau de l’humanité ? Dans nos vies empressées, le Vivant est réduit à quelques aspects utilitaires ou distrayants. Or, comment sauver ce qu’on connaît mal ?

Passant au crible plus d’une centaine d’idées fausses dans cet ouvrage clair, convivial et renseigné, Marc Mortelmans déconstruit une à une les idées reçues qui faussent notre rapport au Vivant et nous éloignent de lui. Ce manuel est un premier pas vers la (re)connaissance, la réconciliation et l’harmonie.

Marc Mortelmans nous offre une œuvre à la fois éducative et captivante, qui vise à démystifier un large éventail de malentendus et de mythes persistants concernant la nature et les sciences biologiques. À travers une série d’explications claires et d’exemples concrets, l’auteur s’attaque à des idées reçues largement répandues, des malentendus sur l’évolution des espèces aux confusions courantes concernant le changement climatique et la biodiversité.

Le livre se distingue par son approche directe et accessible, rendant la science compréhensible même pour les non-scientifiques. Mortelmans, biologiste passionné par la vulgarisation scientifique, utilise des faits rigoureusement vérifiés et une logique implacable pour contester des croyances erronées qui, trop souvent, façonnent de manière inappropriée notre interaction avec le monde naturel.

Chaque chapitre du livre traite d’une idée fausse spécifique, la déconstruisant méthodiquement à l’aide de recherches récentes et de données scientifiques. Ce format structuré facilite non seulement la compréhension, mais permet aussi aux lecteurs de sauter aisément d’un sujet à l’autre selon leur intérêt. Que ce soit pour corriger des notions inexactes sur les vaccinations ou pour expliquer les vrais impacts des activités humaines sur les écosystèmes, Mortelmans guide ses lecteurs vers une meilleure compréhension et, espérons-le, une plus grande appréciation de la complexité du monde vivant.

Ce qui rend l’ouvrage particulièrement pertinent dans le contexte actuel, c’est son engagement à promouvoir un esprit critique parmi ses lecteurs. En fournissant des outils pour identifier et remettre en question les informations erronées, l’auteur ne se contente pas de corriger des erreurs ; il encourage une démarche proactive pour une prise de décision éclairée dans des domaines allant de la santé personnelle à la politique environnementale.

Ce livre est une contribution précieuse à la littérature scientifique accessible au grand public. Il offre un contrepoint nécessaire aux nombreuses désinformations qui circulent dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, faisant de ses lecteurs des consommateurs d’informations plus avertis et des défenseurs plus compétents du monde naturel. Pour quiconque souhaite se libérer des idées reçues et embrasser une vision du monde basée sur la réalité scientifique.

Comme l’écrit Marc-André Selosse dans son a préface, « Il est temps de passer aux pages suivantes. Là, les idées sont ciselées par de longues observations naturalistes, une belle connaissance des données scientifiques et, surtout, un art de la narration : vous renverserez vos idées reçues sans douleur. On croît tous connaître la nature, oui, mais les pages qui suivent sont encore plus subtiles et passionnantes… Ciselées. »

Marc Mortelmans est journaliste, réalisateur, ancien guide de haute montagne et plongeur sous-marin, auteur du podcast indépendant « Baleine sous gravillons », et de la série de podcasts originaux « Mécaniques du vivant », pour France Culture.

Marc-André Selosse est professeur du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Institut universitaire de France. Auteur de Nature et préjugés : convier l’humanité dans l’histoire naturelle (Editions Actes sud, 2024)

