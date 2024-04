À bras-le-corps ! Savants et instruments au Collège de France au XIXe siècle, de Jérôme Baudry et Jean Dalibard – Editions du Collège de France /Catalogue d’exposition, 11 avril 2024 – 228 pages

A l’occasion de l’exposition éponyme, qui se tient du 25 avril au 12 juillet 2024, l’ouvrage traite de l’histoire et du patrimoine scientifiques du Collège de France, retraçant près d’un siècle de recherches sur le corps, un thème d’actualité en cette année olympique.

L’exposition « À bras-le-corps ! Savants et instruments au Collège de France au XIXe siècle » retrace près d’un siècle de recherches sur le corps, entre physiologie et physique. À partir de la collection d’instruments historiques conservée par le Collège de France, elle fait revivre un cheminement scientifique singulier, de la médecine expérimentale de Claude Bernard à la physique biologique d’Arsène d’Arsonval, en passant, entre autres, par l’analyse du mouvement d’Étienne-Jules Marey. Les savants n’y figurent pas seuls face à leurs découvertes ; c’est un riche milieu qui est dépeint, où interagissent artisans, sujets expérimentaux, ingénieurs, assistants, médecins, professeurs, patients, industriels, société civile et outils matériels du savoir.

« L’exposition “À bras-le-corps ! Savants et instruments au Collège de France au XIXe siècle” met en lumière la recherche menée au sein de l’institution dans le domaine des sciences de la nature, pendant près d’un siècle. Elle trouve son origine dans la collection d’instruments scientifiques historiques conservée par le Collège, récemment mise en valeur avec la restauration de la table d’Ampère. De cet ensemble d’à peu près trois cents objets, une sélection d’environ cinquante pièces permet, en lien avec de riches fonds d’archives, de construire un propos original sur l’histoire des expériences et découvertes portant sur le corps entre le milieu du XIXe et le premier tiers du XXe siècle, à l’intersection de la physique et de la physiologie. »

De la fabrication des instruments jusqu’à la théorisation de la méthode expérimentale, les textes rassemblés dans ce volume donnent à voir l’enchevêtrement d’acteurs, de pratiques et d’intérêts qui caractérise la science en train de se faire.

Avec les contributions de Jérôme Baudry, Alain Berthoz, Yves Bouvier, Paolo Brenni, Antoine Compagnon, Pierre Corvol, Jean Dalibard, Ion-Gabriel Mihailescu, Thierry Pozzo, Alain Prochiantz, Martina Schiavon et Maria Tortajada.

Directeurs de l’ouvrage :

Jérôme Baudry est historien des sciences et des techniques, professeur assistant à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Ses travaux portent notamment sur le rôle des images dans les sciences et les techniques.

Jean Dalibard est physicien, professeur titulaire de la chaire Atomes et rayonnement du Collège de France depuis 2012. Ses travaux portent sur la « matière quantique » obtenue à partir de gaz refroidis à très basse température. Il est membre de l’Académie des sciences et a reçu la médaille d’or du CNRS en 2021.

Lire article sur le livre

Sommaire