L’océan devrait-il avoir des droits légaux ?

Les activités humaines ont mis l’océan en grave difficulté. Une proposition audacieuse, fondée sur les droits de la nature, vise à inverser la tendance. « Malheureusement, nous avons considéré l’océan comme acquis, et nous sommes aujourd’hui confrontés à ce que j’appellerais une urgence océanique », a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, lors de l’ouverture de la conférence tenue en juin dernier pour la deuxième conférence des Nations unies sur les océans. « Nous devons inverser le cours des choses. Un océan sain et productif est vital pour notre avenir commun. »

Les activités humaines ont chargé l’océan de graves problèmes, notamment des eaux plus acides et plus chaudes dues aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique, qui représentent des changements existentiels pour de nombreux organismes vivant dans l’océan. Parallèlement, la surpêche, la pollution et les activités industrielles ont appauvri et endommagé les écosystèmes océaniques. Ces menaces combinées ont privé les communautés marines de leur résilience au moment même où elles en ont le plus besoin. Accorder à l’océan des droits inaliénables pourrait-il contribuer à inverser la tendance, tout en protégeant les personnes qui dépendent de l’océan ?

Un océan uni

Les experts présents à la conférence ont fait valoir qu’une déclaration des droits océaniques émanant des Nations unies pourrait reconnaître l’océan comme une entité vivante ayant ses propres droits inhérents, tels que ceux à la vie et à la santé, ainsi que le droit de poursuivre ses cycles naturels vitaux.

Parmi les participants figuraient des représentants de l’Earth Law Center, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui se consacre au mouvement croissant des droits de la nature. L’organisation a passé les cinq dernières années à être le fer de lance du concept de droits des océans.

En 2017, le centre a obtenu le soutien de plus de 70 organisations à but non lucratif dans 32 pays pour son initiative sur les droits des océans. Cette année-là, lors de la première conférence des Nations unies sur les océans, la directrice exécutive de l’époque, Darlene Lee, a expliqué que l’initiative recommandait « aux gouvernements, organisations et parties prenantes des Nations unies, de promouvoir et d’adopter une gouvernance holistique et fondée sur les droits de l’océan, notamment en intégrant les droits inhérents à l’océan dans le droit et les politiques. »

Il existe un précédent historique d’établissement de principes de droits de grande portée par les Nations unies. En 1948, l’ONU a adopté la révolutionnaire Déclaration universelle des droits de l’homme, qui consacre certains droits et libertés – tels que la liberté et l’égalité – comme des droits fondamentaux pour tous les peuples du monde.

Bien que cette déclaration des droits de l’homme ne soit pas juridiquement contraignante, Michelle Bender, directrice de la campagne pour les océans de l’Earth Law Center, affirme qu’elle a servi d’outil puissant pour intégrer les principes des droits de l’homme dans les lois et les politiques, notamment les traités internationaux, les constitutions nationales et les codes juridiques du monde entier.

De même, cet été, l’Assemblée générale a adopté une résolution novatrice déclarant l’accès à un environnement propre et sain comme un droit humain universel. Et en 2010, une résolution a été adoptée sur le droit humain à l’eau et à l’assainissement. Les militants espèrent étendre cette notion à l’océan que nous partageons tous.

Le changement s’amorce

La Conférence des Nations unies sur les océans a marqué un pas en avant, puisque The Ocean Race – une course à la voile autour du monde qui milite également pour la santé des océans – a organisé une table ronde au cours de laquelle les militants ont pu discuter des moyens de faire progresser la déclaration et de sensibiliser le public à son importance.

Parmi les intervenants figuraient le premier ministre de la République de Cabo Verde, Ulisses Correia de Silva, la représentante du Earth Law Center, Callie Veelenturf, et le président de l’Ocean Race, Richard Brisius. S’adressant à un public nombreux, les intervenants ont fait valoir que l’établissement de droits légaux pour l’océan pourrait déclencher une cascade de changements sociétaux dans l’attitude des gens envers l’océan et leur compréhension de celui-ci. Ils ont appelé le public à inciter leurs ambassadeurs auprès des Nations unies à soutenir les droits des océans et à inscrire une déclaration à l’ordre du jour des Nations unies.

Combattre un paradigme anthropocentrique

Les experts et les dirigeants nationaux présents à cette manifestation, ont déclaré que la déclaration donnerait la priorité aux intérêts de l’océan, parallèlement à ceux de l’homme.

Il s’agit d’une approche fondamentalement différente de la plupart des décisions prises aujourd’hui en matière d’océan, qui sont généralement « anthropocentriques par nature », explique le biologiste marin Guillermo Crespo, qui a participé à l’événement. Il n’est pas impliqué dans l’initiative sur les droits des océans, mais ses recherches ont porté sur l’examen de la gestion des océans. Selon lui, l’approche actuelle place l’humanité au centre, en valorisant et en protégeant l’environnement marin sur la base des services qu’il rend à l’homme. Le biologiste marin décrit ce paradigme anthropocentrique comme « un système de valeurs limité qui nous éloigne psychologiquement de la nature. »

Selon d’autres experts, une déclaration des droits des océans pourrait bouleverser ce système de valeurs en donnant une voix à l’océan. Elle représenterait, selon Michelle Bender, « un changement fondamental dans notre relation avec l’océan ».

Accorder à l’océan des droits légaux serait un pas vers « un système de valeurs plus écocentrique », abonde Guillermo Crespo, « qui est encore défendu par d’innombrables peuples côtiers et indigènes à travers l’océan. Ces communautés reconnaissent le droit intrinsèque de l’océan et de ses nombreuses espèces et caractéristiques à exister et à être protégés. »

En route vers la déclaration

Le panel de l’ONU fait partie d’une série de sommets, qui se dérouleront jusqu’en 2023, avec pour rôle d’envisager les droits des océans comme une solution pour restaurer la santé des océans. L’organisation réunjit des sommets depuis 2015 pour réunir des dirigeants de pays, des personnalités de l’industrie, des experts en océan et d’autres personnes pour discuter des problèmes marins critiques.

Les sommets, ainsi que les ateliers, les événements et les « laboratoires d’action » qui y sont associés, font partie d’un programme stratégique que la course océanique, le Earth Law Center, l’organisation à but non lucratif Nature’s Rights et d’autres partenaires ont mis en place au début de l’année.

Un événement majeur a ainsi eu lieu en mars dernier à Gênes. C’est là que les partenaires ont entamé un processus de consultation pour élaborer un projet de résolution. La consultation « rassemblera des parties prenantes de tous horizons, de toutes régions et de toutes compétences afin d’obtenir un retour d’information sur le processus, sur le partenariat en matière d’information et de sensibilisation, ainsi que sur la rédaction des principes eux-mêmes », explique Mme Bender.

Par la suite, une série d’ateliers permettra aux participants à la consultation d’analyser les idées discutées lors des sommets sur les droits des océans. Ces ateliers alimenteront ensuite un groupe de travail qui finalisera la résolution.

Faire le grand écart ou se casser la figure

Le mouvement en faveur des droits des océans s’inscrit dans la lignée d’autres initiatives en faveur des droits de la nature, mais son ampleur est particulièrement ambitieuse. « Elle s’appliquerait à l’océan dans son ensemble, y compris dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale », explique Michelle Bender.

Il s’agit d’une distinction importante, car les eaux internationales – celles qui échappent au contrôle de chaque pays – sont actuellement « presque totalement non gouvernées et non protégées », comme l’a souligné encore récemment l’Institut international pour l’environnement et le développement. Les Nations unies s’efforcent de remédier à cette situation, les pays membres négociant un traité juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation de la haute mer dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Mais les mesures conventionnelles de protection des océans sont souvent cloisonnées, fragmentaires et mal appliquées. Des dispositions telles que les zones marines protégées ne protègent que certaines parties de l’océan, tandis que des cadres, actuellement en cours de discussion, comme le traité sur les plastiques proposé par les Nations unies, s’attaquent à des problèmes individuels affectant le milieu marin. Mme Bender salue tous ces efforts comme « de grands pas en avant », mais affirme que nous avons également besoin d’une approche globale de l’océan.

C’est essentiel, car chaque impact sur l’océan est interconnecté : la pollution qui prend naissance sur terre pénètre dans l’océan et affecte la planète entière. Une déclaration des droits des océans serait l’occasion d’englober toutes les questions de gouvernance des océans et d’aligner les cadres connexes sous un même toit.

Les droits des océans seraient fondés sur des principes qui reconnectent les humains « aux systèmes qui nous soutiennent », dit-elle. L’application de ces principes pourrait contribuer à freiner des activités telles que l’exploitation minière en eaux profondes et pourrait avoir des répercussions sur des questions connexes telles que les émissions de CO2. Parallèlement, les normes qu’elle défend pourraient être fondées sur des systèmes. Par exemple, reconnaître que l’homme est un prédateur pourrait permettre d’orienter la gestion des pêches.

Privilégier la nature

Alors que les discussions se poursuivent, les organisateurs souhaitent qu’un projet de résolution soit prêt à être présenté aux Nations unies en septembre 2023. Selon Michelle Bender, les délibérations ont jusqu’à présent porté sur des principes tels que l’équité intergénérationnelle, la connectivité et la responsabilité réciproque.

Un autre principe en discussion pourrait se résumer à « dans le doute, privilégiez l’océan ». Ce principe est similaire à la norme in dubio pro natura adoptée au Panama et ailleurs, qui se traduit par « dans le doute, privilégiez la nature ».

La résolution serait le point de départ d’un processus au sein même des Nations unies, à supposer en premier lieu que l’organisme international accepte le concept. Mais même si cela se produit, il faudra du temps pour que tous les États du monde se mettent d’accord sur une question. Toutefois tous les intervenants espèrent pouvoir y parvenir d’ici à 2030. Certes, ce délai est « très ambitieux », mais l’histoire montre que ce n’est pas impossible. La Déclaration universelle des droits de l’homme a pris environ deux ans entre sa présentation initiale et son adoption.

Lors de la discussion, l’ancien président des Seychelles, Danny Faure, a fait valoir que le soutien de nations comme les siennes – connues sous le nom de « Big Ocean » ou « Small Island Developing States » – est important si l’on veut obtenir des droits sur les océans.

Les petits États insulaires sont fortement touchés par les questions relatives à l’océan. Leur participation pourrait en effet un atout pour sensibiliser le public à ces effets dévastateurs. Le soutien du public s’avérera également essentiel. La course océanique a lancé une campagne intitulée « One Blue Voice« , grâce à laquelle les gens du monde entier peuvent signer une pétition que les organisateurs présenteront aux Nations unies.

Rassembler les forces vives

Michelle Bender se déclare optimiste dans les succès du mouvement pour les droits de la nature et dans le fait que les droits des océans ont été mis en avant pour la première fois cette année lors du Sommet bleu sur le climat et d’autres événements. Elle considère tout cela comme un élan essentiel qui permettra finalement d’obtenir un soutien planétaire pour la nature et les personnes qui en dépendent.

« L’humanité fait partie de la nature, et nous ne pouvons pas réaliser les droits de l’homme sans un environnement sain pour les soutenir », dit-elle.

Reportage de Tracy Keeling réalisé dans le cadre de la bourse de la Conférence des Nations unies sur les océans 2022 organisée par le Réseau de journalisme de la Terre d’Internews, publié la première fois dans The Revelator.