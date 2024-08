Les requins, essentiels à la santé des océans

Une étude menée par la FIU (Université internationale de Floride) révèle que les grands requins les plus touchés par la pêche sont aussi les plus nécessaires à la bonne santé de l’océan. Leur conservation ne doit pas se limiter à la protection des populations : selon une nouvelle étude, publiée le 2 août, la priorité doit également être accordée à la protection de leurs rôles écologiques.

Les plus grands requins d’un grand nombre des espèces les plus grandes, comme le requin-tigre et le grand requin blanc, jouent un rôle primordial dans la santé de l’océan. Pourtant, ils sont souvent les plus touchés par la pêche. Les grands requins contribuent à maintenir l’équilibre grâce à leurs habitudes alimentaires. Parfois, leur grande taille suffit à effrayer les proies qui pourraient surconsommer l’herbe marine et d’autres plantes nécessaires à la bonne santé de l’océan. En se déplaçant, les grands requins peuvent également contribuer à façonner et à maintenir l’équilibre entre le fond de l’océan et sa surface. C’est la raison pour laquelle les écosystèmes ont besoin d’une grande variété de requins.

Toutefois, les nombreuses et diverses contributions des requins à la santé de l’océan sont menacées par la surpêche, le changement climatique, la détérioration de leur habitat, l’exploitation minière, les activités de transport maritime, etc. L’étude, menée par l’Université internationale de Floride (FIU), a été publiée le 2 août dans Science et apporte un nouvel éclairage sur le rôle des requins dans la santé de l’océan et sur les raisons pour lesquelles la taille de ces poissons devrait être prise en compte dans les décisions concernant leur conservation.

«Nous avons observé partout dans le monde que les requins peuvent jouer un très grand nombre de rôles dans les écosystèmes – et certains de ces rôles sont vraiment importants, d’où la nécessité de protéger les différents types de requins mais également des requins de tailles différentes », indique Mike Heithaus, coauteur de l’étude et doyen exécutif du College of Arts, Sciences & Education de la FIU. « Cela signifie que nous devons reconstituer les populations fortement décimées et gérer la dynamique des requins dans un océan qui évolue en raison des activités humaines et du changement climatique », poursuit-il.

Mike Heithaus a consacré sa carrière à étudier le rôle écologique des requins, dont deux décennies à Shark Bay, en Australie, où il a documenté leur rôle vertical, notamment celui d’empêcher les populations de proies de devenir trop importantes ou de s’alimenter de manière excessive. Lorsque les requins font fuir leurs proies, comme les tortues et les vaches marines, ils empêchent ces brouteurs de manger trop d’herbes marines ou d’autres végétaux marins nécessaires, ce qui leur donne le temps de poursuivre leur croissance et de se reconstituer avant le retour des brouteurs.

« L’idée n’est pas d’affirmer que les grands requins sont les seuls à avoir de l’importance. Les requins de toutes sortes font bien d’autres choses pour façonner des écosystèmes entiers », précise Simon Dedman, coauteur principal de l’étude. « Mais ce que nous savons, c’est que les grands requins de certaines espèces jouent un rôle considérable dans la santé de l’océan et qu’ils ont besoin d’être mieux protégés. Le moment est venu d’examiner le rôle précis des requins dans la préservation de la santé de l’océan afin de mieux prioriser les efforts de conservation et d’avoir le plus grand impact possible », indique-t-il.

En plus de contribuer à l’équilibre de la chaîne alimentaire, les requins se nourrissent dans les eaux du large et ramènent des nutriments sur le récif, alors que d’autres déplacent des nutriments qui sont utilisés à la base de cette chaîne. Les requins peuvent également servir de nourriture à d’autres espèces ou même permettre aux poissons de se débarrasser de leurs parasites en se frottant contre eux. Le problème est que l’abondance des requins a chuté de 71 % pour les espèces océaniques au cours des 50 dernières années. Les populations des cinq principales espèces de requins de récif ont diminué de 63 %.

« Cette étude a montré ce que nous soupçonnions depuis longtemps : les requins sont essentiels à la santé de l’océan », indique Lee Crockett, directeur exécutif du Shark Conservation Fund qui a financé l’étude. « Cette étude historique confirme que les défenseurs de l’environnement marin, les philanthropes, les décideurs politiques et le grand public doivent savoir que les requins sont des espèces essentielles qui ont un effet significatif, désormais prouvé, sur les environnements marins ».

La question de la conservation des requins devient d’autant plus cruciale que les températures globales augmentent, ce qui pousse certains requins à se diriger vers de nouvelles aires où ils peuvent trouver des températures adéquates. En outre, avec l’expansion des industries liées à l’économie bleue, telles que l’aquaculture et le tourisme, les rencontres entre les humains et les requins risquent de se multiplier. La recherche d’un équilibre permettant de protéger les requins les plus nécessaires à la bonne santé de l’océan est donc prioritaire.

« Les politiques nationales et internationales doivent se concentrer sur des actions visant à reconstituer les populations et à rétablir les rôles fonctionnels des requins » prévient Mike Heithaus. « Pour cela, il est nécessaire de renforcer les mesures spatiales, telles que les aires marines protégées, et les mesures de gestion de la pêche, notamment les limites de capture/taille et les limitations d’engins de pêche. Si nous voulons un océan en bonne santé, nous avons besoin de populations de requins en bonne santé », conclut-il.

Photo d’en-tête : © Michael R. HEITHAUS