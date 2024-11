Entre tensions diplomatiques et avancées timides : la bataille mondiale pour protéger les requins continue

La récente réunion de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a mis en lumière les fractures et les résistances qui entravent la lutte contre l’enlèvement des nageoires de requins (finning). Alors qu’un effort multilatéral inédit porté par 42 pays cherchait à renforcer l’interdiction de cette pratique, le Japon et la Chine ont bloqué toute avancée. Cet échec souligne les défis persistants pour protéger ces espèces vulnérables face à des intérêts divergents. Cependant, des mesures progressives pour d’autres espèces comme les requins-baleine et les raies Manta témoignent d’une mobilisation internationale qui ne faiblit pas.

La réunion de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) se termine par un échec spectaculaire de la proposition visant à mettre fin à l’enlèvement des nageoires en mer (finning). Le Japon et la Chine font barrage. La réunion annuelle s’est achevée sur une surprenante épreuve de force sur la question de l’enlèvement des ailerons de requins, le Belize ayant demandé un vote spécial, qui a été contrecarré par le Japon et la Chine. La CICTA est parvenue à finaliser des mesures de protection pour les raies manta et mobula et les requins-baleine, et à adopter des mesures visant à améliorer le respect par les pays des exigences en vigueur en matière de déclaration et de limitation des captures de requins.

Depuis seize ans, les États-Unis, le Belize et le Brésil mènent un effort multilatéral pour renforcer l’interdiction par la CICTA de l’enlèvement des nageoires en exigeant que les requins soient débarqués avec leurs nageoires naturellement attachées. Cette politique, largement considérée comme la meilleure pratique pour garantir le respect de l’interdiction de l’enlèvement des nageoires, facilite également le recueil des données essentielles de capture de requins. Cette année, la proposition a obtenu un nombre record de 42 co-sponsors (environ 80 % des Parties à la CICTA), mais le Japon et la Chine ont une fois de plus bloqué le consensus. Au cours des dernières heures de cette réunion de huit jours, le Belize a vaillamment tenté de régler la question par un vote, ce qui est rarement le cas dans les organismes internationaux de pêche fondés sur le consensus. Après une opposition vigoureuse du Japon et une confusion sur la procédure, le président a convaincu la salle de céder, laissant la question en suspens.

« Nous sommes exaspérés par le fait qu’une interdiction forte et applicable de l’enlèvement des nageoires des requins ait été une fois de plus bloquée par seulement deux pays, malgré des avis scientifiques clairs et le soutien massif des gouvernements et des défenseurs de l’environnement. Cet échec marque vingt ans de l’interdiction par la CICTA de l’enlèvement des nageoires, mesure intolérablement difficile à appliquer, ce qui fait perdurer le risque d’un traitement atroce pour certains des animaux les plus vulnérables de l’Atlantique », regrette Sonja Fordham, présidente de Shark Advocates International (1). « Nous demandons instamment aux pays de continuer à appliquer les règles relatives au maintien des ailerons attachés naturellement au niveau national et de poursuivre le travail de cette coalition sans précédent pour combler les lacunes de l’interdiction de l’enlèvement des nageoires dans tous les organismes internationaux de pêche ».

La Shark League a remercié le Belize, les États-Unis, le Brésil, le Canada, le Royaume-Uni et l’Union européenne qui ne cessent depuis de nombreuses années de soumettre des propositions visant à renforcer l’interdiction par la CICTA de l’enlèvement des nageoires et s’est félicitée du nouveau soutien de la République de Corée, du Costa Rica et des Philippines.

Le Royaume-Uni a remporté un effort de deux ans visant à interdire la rétention et à promouvoir la remise en liberté en toute sécurité des raies manta et mobula. L’UE a obtenu des protections similaires pour les requins-baleine et a annoncé son intention de proposer de les étendre aux requins pèlerins et aux requins blancs l’année prochaine. Le Royaume-Uni n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant pour obtenir la tenue d’une réunion spéciale en 2025 consacrée à la réduction de la mortalité accidentelle des requins-taupes bleus.

« Nous sommes reconnaissants au Royaume-Uni et à l’UE d’avoir contribué à améliorer la protection de plusieurs espèces menacées qui ont été négligées par les organismes de pêche malgré un statut de protection de longue date en vertu des traités sur la faune et la flore sauvages », affirme Ali Hood, directeur de la conservation pour le Shark Trust. « En même temps, nous soulignons la nécessité d’étendre les mesures de protection à des requins également vulnérables qui n’ont pas encore fait l’objet d’une attention particulière en matière de conservation, tels que les petits requins-taupes et les requins-renard. Nous demandons également à toutes les parties à la CICTA de se joindre au Royaume-Uni pour réduire en priorité les prises accessoires de requins-taupes bleus, une espèce menacée« .

Le comité d’application de la CICTA a examiné l’adhésion aux mesures de la CICTA concernant les requins en étudiant les rapports des Parties. Le Mexique et le Ghana figurent parmi les pays qui ont été interpellés pour expliquer l’absence de données et de réglementations concernant les requins.

« De nombreux pays ont progressé ces dernières années dans la déclaration de leurs captures de requins et dans les réglementations nationales nécessaires pour répondre aux objectifs de conservation des requins de la CICTA », reconnait Shannon Arnold, directrice adjointe du programme marin du Ecology Action Centre. « Malgré ces progrès, des lacunes critiques persistent au niveau des données et de la mise en œuvre. Le manque de rapports sur les requins rejetés en mer par les flottes et d’informations sur les réglementations nationales pertinentes, qui sont nécessaires pour vérifier le respect des obligations du traité, est particulièrement préoccupant. Ces lacunes renforcent la nécessité urgente pour la CICTA d’établir un processus clair d’évaluation des demandes de dérogation aux mesures relatives aux requins présentées par les pays ».

La CICTA, qui compte 53 Parties contractantes, est responsable de la conservation des thons et des espèces apparentées dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes.

Alors que les propositions de l’UE et du Royaume-Uni visant à protéger les requins-baleine et les raies mobula avaient reçu un fort soutien lors de la réunion de la CICTA de 2023, le Japon et la Chine avaient obtenu que les mesures n’entrent pas en vigueur tant que les scientifiques de la CICTA n’auraient pas confirmé la vulnérabilité de ces espèces.

Grâce à un financement spécial de l’Animal Welfare Institute et du Big Shark Pledge, la Shark League a accueilli une réception de la CICTA au cours de laquelle des intervenants représentant les États-Unis, le Belize, le Brésil, l’UE, le Canada et le Royaume-Uni ont passé en revue les nombreux avantages pratiques pour les pêcheries à petite et à grande échelle des politiques de maintien des nageoires attachées naturellement.

La proposition visant à renforcer l’interdiction par la CICTA de l’enlèvement des nageoires de requin a été présentée par les États-Unis et le Canada et coparrainée par l’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Algérie, l’Angola, la Barbade, le Belize, le Brésil, le Cap-Vert, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, Curaçao, l’Égypte, la France (au nom de Saint-Pierre-et-Miquelon), le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Guatemala, la Guinée, le Honduras, l’Islande, la République de Corée, le Liberia, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le Mexique, la Namibie, le Nicaragua, le Nigeria, la Norvège, Panama, les Philippines, le Royaume-Uni, le Salvador, São Tomé e Príncipe, le Sénégal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinidad & Tobago, l’UE et le Venezuela.

Au cours du débat, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Costa Rica, la République de Corée, le Brésil, l’Afrique du Sud, le Canada, la Guinée, le Guatemala, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Barbade ont exprimé leur soutien à la proposition de maintien des nageoires attachées naturellement.

(1) Shark Advocates International est un projet de The Ocean Foundation consacré à la mise en place de politiques fondées sur la science en faveur des requins et des raies. Le Shark Trust est une organisation caritative britannique qui s’efforce de préserver l’avenir des requins par des changements positifs. L’Ecology Action Centre promeut des moyens de subsistance durables basés sur l’océan et la conservation marine au Canada et dans le monde. Ces groupes, avec le soutien du Shark Conservation Fund et en partenariat avec la PADI AWARE Foundation, ont formé la Shark League de l’Atlantique et de la Méditerranée pour faire avancer les politiques régionales de conservation des requins et des raies.

Image d’en-tête : © Ocean Image Bank / Jayne Jenkins

