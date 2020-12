Un nouveau continent Arctique est en train d’apparaître

Les températures augmentent, la glace fond, la neige disparaît et les écosystèmes délicats de la région évoluent rapidement. Le continent Arctique n’est déjà plus le même. Il est totalement différent de celui que l’on connaissait il y a quelques décennies, et ne sera plus jamais le même dans les décennies prochaines. Telle est la conclusion de l’Arctic Report Card de cette année, une mise à jour annuelle sur l’évolution du climat arctique.

Le rapport « fournit un instantané d’une région en pleine transition », a déclaré Rick Thoman, un scientifique de l’université d’Alaska, Fairbanks, et l’un des rédacteurs du document présenté ce 8 décembre. « Presque tout dans l’Arctique, de la glace et de la neige à l’activité humaine, change si rapidement qu’il n’y a vraiment aucune raison de penser que dans 30 ans, la plupart des choses seront comme aujourd’hui ».

L’Arctique change radicalement de physionomie au moins d’en être méconnaissable car les températures y augmentent à toute vitesse, au moins deux fois plus vite que la moyenne mondiale. En 2020, l’Arctique a connu sa deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. En même temps, l’océan Arctique se réchauffe, les feux de forêt font rage dans la toundra chaque été, la calotte glaciaire du Groenland fond à un rythme accéléré et la glace de mer arctique diminue d’année en année.

Rétrécissement de la glace de mer

La glace de mer arctique atteint généralement sa plus faible étendue en septembre, à la fin de la saison de fonte estivale. Le minimum de cette année a été le deuxième plus bas jamais enregistré, juste après l’été 2012.

Cette année, la glace de mer a été particulièrement rare au large des côtes de Sibérie, où les températures printanières et estivales ont été exceptionnellement chaudes. La fonte estivale annuelle a commencé plus tôt que d’habitude – en juin, la couverture de glace dans la mer Laptev en Russie avait atteint un niveau record pour cette période de l’année.

La prise des glaces à l’automne a également commencé plus tard que d’habitude. C’est fin octobre que la glace de mer a finalement commencé à se reformer dans la mer de Laptev, la dernière date enregistrée.

Les scientifiques disent que la faible étendue de la glace de mer et les températures exceptionnellement chaudes ont formé un cercle vicieux cette année. La glace de mer contribue à réfléchir la lumière du soleil loin de la Terre ; et lorsqu’elle fond, elle permet à plus de chaleur d’atteindre la surface de la planète. La fonte précoce de cette année a probablement fait monter encore plus haut les températures estivales dans la mer de Laptev, ce qui a entraîné une fonte plus importante.

Combustibles secs et incendies de forêt

Cette année a enregistré un été record pour les feux de forêt dans le cercle arctique. Des vagues d’incendies ont parcouru la Sibérie, en particulier dans la République de Sakha, qui borde la mer de Laptev. Selon le Copernicus Climate Change Service, les feux de forêt en Sibérie avaient déjà battu le record de l’année dernière en juin. Les températures élevées et l’abondance de combustible sec sont en grande partie responsables de cette situation.

L’activité des feux de forêt dans l’Arctique varie souvent beaucoup d’une année à l’autre. Mais certaines tendances à long terme se dessinent. Les saisons des grands incendies – des saisons qui brûlent au moins 5 000 km2 de terre – sont devenues plus courantes en Alaska au cours des quarante dernières années. En revanche, elles ont légèrement diminué dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. En Sibérie, les données ne remontent qu’à environ 20 ans, ce qui rend plus difficile l’évaluation d’une tendance à long terme.

En général, cependant, les scientifiques pensent que la hausse des températures augmente la probabilité d’avoir des combustibles plus secs et des feux de forêt plus fréquents et plus importants. Une grande partie du combustible sec qui alimente les feux de l’Arctique provient de mousses mortes et d’autres matières végétales qui s’accumulent dans le sol. Le gel des températures a tendance à empêcher ces plantes mortes de se décomposer complètement pendant l’hiver. Lorsque le printemps fait dégeler le sol, elles s’assèchent rapidement. Plus l’air est chaud, plus le printemps est précoce et plus elles sèchent vite.

« Comme le montre le bulletin de l’Arctique, la région connaît actuellement l’un des réchauffements climatiques les plus rapides de la planète », s’alarme Alison York, experte en incendies à l’université de l’Alaska, à Fairbanks, qui s’est exprimée lors de la publication du rapport. « Nous savons tous que le feu est plus probable et plus actif dans des conditions chaudes, sèches et venteuses, et les régimes de feu dans les hautes latitudes nordiques semblent répondre au réchauffement en cours ».

Des écosystèmes en mutation

Le changement climatique affecte la vie végétale et animale dans l’océan Arctique, du bas de la chaîne alimentaire jusqu’en haut. De minuscules algues constituent la pierre angulaire de l’écosystème marin de l’Arctique. Chaque printemps, lorsque la glace de mer fond et que l’océan se remplit de lumière et de nutriments, les algues commencent à se développer rapidement. Cette floraison printanière fournit une explosion de nourriture pour les autres animaux de l’océan Arctique.

À mesure que l’Arctique se réchauffe et que la glace de mer s’amincit, ces floraisons deviennent plus importantes et se produisent plus tôt. Les scientifiques ont également remarqué qu’une deuxième floraison se produit à l’automne dans certains endroits, car les étés plus chauds retardent la prise des glaces en automne. C’est un phénomène « relativement nouveau », observe Karen Frey, experte de l’Arctique à l’université Clark.

La nourriture supplémentaire est une aubaine pour certains animaux de l’océan Arctique. Cette année, le bulletin de l’Arctique comprend un rapport spécial sur les baleines boréales, qui ont connu une certaine croissance démographique récente dans l’Arctique. Les scientifiques pensent que ces augmentations peuvent être liées, au moins en partie, à l’augmentation des algues.

« Mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, prévient Karen Frey. Il existe en effet plusieurs types d’algues marines dans l’Arctique, notamment des algues flottantes et des algues qui poussent principalement sur la glace de mer. Lorsque la glace de mer fond, les algues de glace ont tendance à tomber jusqu’au fond de l’océan, où elles nourrissent les habitants des fonds marins comme les mollusques, les oursins et les concombres de mer. Moins de glace de mer pourrait signifier moins d’algues pour ces organismes », prévient-elle.

