Adaptation au changement climatique : mot d’ordre du Tour Alternatiba 2024

On le sait, il faut se bouger pour faire bouger les choses. C’est ce qu’a fait le Tour Alternatiba 2024 à travers une mobilisation itinérante de quatre mois pour le climat et la justice sociale qui s’est déroulée tout au long de cet été. Impliquant un millier d’associations locales dans 103 villes et villages, le Tour Alternatiba a rassemblé près de 23 800 personnes, en mettant le focus sur les questions d’adaptation. Avec cette troisième édition, Alternatiba et ANV-COP21 se sont davantage investis dans les quartiers populaires, les petites villes et les campagnes, où l’écologie et le mouvement climat sont bien moins visibles que dans les centre villes des plus grandes agglomérations. L’ultime étape du Tour Alternatiba organisée à Marseille s’est conclue par l’annonce de la suite des mobilisations.

Alors que les impacts du dérèglement climatique se multiplient de manière alarmante, Alternatiba et Action Non-Violente COP21 (ANV-COP21) ont continué d’activer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale pendant les quatre mois du Tour Alternatiba, tout au long de l’été le plus chaud jamais mesuré dans le monde.

Parti du quartier populaire des Dervallières dans la banlieue de Nantes le 2 juin, le Tour a terminé son périple à Marseille ces 4-5-6 octobre, où “La Cité des possibles” a rythmé le week-end avec de nombreux événements où sont intervenus scientifiques, artistes, élus et acteurs associatifs. C’est le point final de cette mobilisation itinérante qui a parcouru 6 500 kilomètres sur des triplettes, faisant étape chaque jour dans un village ou une ville différente, afin de renforcer les alternatives et les luttes de résistance portées par les habitants et les associations.

Au total, 108 cyclistes, 56 femmes et 52 hommes, âgés de 18 à 67 ans, se sont relayés au fil des semaines pour pédaler sur les triplettes d’Alternatiba, ces vélos multiplaces symbolisant l’effort collectif et la solidarité nécessaires à la transformation écologique. Ce fût le fil conducteur d’une série de 103 mobilisations organisées par les habitants et près d’un millier d’associations locales, qui ont mobilisé 23788 personnes au total.

Un focus sur l’adaptation et la justice sociale

Cette troisième édition du Tour, après celles de 2015 et 2018, a mis l’accent sur les questions d’adaptation aux impacts du changement climatique, qui exacerbent les inégalités sociales.

“Partout, les projets climaticides continuent de se développer : infrastructures routières, artificialisation des sols, bétonisation… Les grandes puissances politiques et économiques continuent d’aggraver le dérèglement climatique tout en laissant les habitants démunis face à ses impacts de plus en plus destructeurs. Si la réduction des gaz à effet de serre reste un impératif pour limiter l’ampleur de la catastrophe, l’heure est désormais aussi aux initiatives d’adaptation et à l’organisation collective des solidarités sur nos territoires, avec les forces citoyennes, sans attendre que cette protection ne vienne d’en haut.”, déclare Silène Parisse, porte-parole d’ANV-COP21.

Des actions de transformation concrète des territoires ont ainsi été organisées sur les étapes du Tour : plantation d’arbres fruitiers à Saint-Lô, peinture de piste cyclable manquante à Lille, mise en place de bacs potagers dans les rues à Dunkerque, inauguration d’un chemin pédestre à Roquestéron, rénovation d’un canal d’irrigation à Lorgues, inauguration de monnaie locales, etc.

Une mobilisation au-delà des centres urbains

Le Tour Alternatiba a sillonné l’Hexagone, traversant chacune des régions métropolitaine, de la Bretagne à la Méditerranée, en passant par le Nord, l’Est, la côte Atlantique et les Alpes. Un point d’honneur a été mis à passer dans une grande diversité de types de territoires : la moitié des étapes ont ainsi été organisées dans des villages (moins de 5000 habitants) et des petites villes (moins de 15 000 habitants), un tiers dans des villes moyennes (entre 15 000 et 100 000 habitants), et seulement 15% des étapes environ ont eu lieu dans des grandes villes de plus de 100 000 habitants.

“Les associations écolo existent un peu partout, mais c’est dans les centres urbains des plus grandes villes que le mouvement climat a été jusqu’ici le plus visible et le plus représenté, dans des territoires où l’écologie est la mieux perçue. Avec le Tour Alternatiba, nous avons voulu passer ailleurs, dans les quartiers populaires, les petites villes, les milieux ruraux, où l’écologie est beaucoup moins forte, où son lien avec la justice sociale est moins évident, et où elle est même parfois vécue comme une doctrine arrogante et hors-sol coupée de la réalité des gens. Avec le Tour Alternatiba nous avons créé des ponts, pour élargir la sociologie du mouvement climat et aller vers une véritable écologie populaire, plus représentative de la diversité des territoires et des classes sociales.”, précise Emma Tosini, porte-parole d’Alternatiba.

Dans les plus grandes villes, les organisateurs d’étapes ont priorisé leur localisation hors des centres-villes, en banlieue, avec les associations de quartier, pour mixer davantage les publics et mieux articuler les préoccupations écologistes avec celles des habitants, comme dans le quartier populaire des Dervallières à Nantes, dans celui de La Villeneuve à Grenoble, ou avec le passage à “L’Après-M” dans les quartiers Nord de Marseille.

La plus grande partie des étapes a eu lieu dans des territoires beaucoup moins denses, les campagnes et les petites et moyennes villes, où beaucoup d’associations climat et écolo font part de difficultés à mobiliser, où le rapport de force est le plus souvent défavorable, mais où les luttes pour les alternatives et contre les projets climaticides se mènent partout.

Ces préoccupations se croisent avec les fortes interrogations stratégiques actuelles vis-à-vis de la montée de l’extrême droite. À chaque étape a été organisée, parmi de nombreuses autres activités, une conférence-débat “Quelle stratégie face au dérèglement climatique et à l’extrême droite ?”, à laquelle plus de 2800 personnes ont participé. Des temps d’échanges précieux pour partager des retours d’expérience, des analyses issues de différents territoires, et nourrir les réflexions stratégiques pour renforcer le combat contre les idées d’extrême droite, d’intolérance et de rejet de l’autre.

La suite : cap vers les municipales de 2026 et campagne ciblant AXA

Durant le meeting de clôture de “La Cité des possibles” marquant les dernières heures du Tour Alternatiba, ANV-COP21 et Alternatiba ont annoncé deux axes de mobilisation pour la suite :

Une nouvelle campagne “Avec AXA, c’est la catastrophe assurée”, qui a commencé ce vendredi 4 octobre avec une première action menée devant la direction régionale sud d’AXA à Marseille, pour obtenir du leader mondial du secteur l’arrêt des assurances des projets de pétrole et de gaz.

Et pour l’été 2025, un grand Camp climat autour des enjeux des élections municipales de 2026, qui commencent à se préparer dès maintenant.

Photo d’en-tête : Cyclistes du Tour Alternatiba sur scène pour l’arrivée du Tour à Marseille – Photo © Adrien Marie