Promesses et dangers du dessalement de l’eau de mer

Les crises de l’eau devenant de plus en plus fréquentes dans le monde entier en raison des pressions exercées par le changement climatique sur des systèmes d’approvisionnement en eau déjà surutilisés, il est évident qu’il faudra davantage de ressources. L’utilisation de l’eau abondante des océans semble être une solution de plus en plus intéressante. Mais les experts affirment que si l’idée de rendre l’eau salée potable est séduisante, le dessalement des océans pose de nombreux problèmes qu’il convient de résoudre, et qu’il existe de bien meilleures solutions pour répondre aux crises de l’eau.

L’homme sépare le sel de l’eau de mer depuis des milliers d’années. Les marins minoens ont probablement utilisé ce procédé lors de leurs voyages à travers la Méditerranée dès 1300 avant notre ère ; le philosophe grec Alexandre d’Aphrodisias a décrit en 200 de notre ère un procédé spécifique utilisé par les marins pour faire bouillir l’eau. Dans les premiers temps des États-Unis, le secrétaire d’État Thomas Jefferson a ordonné que les méthodes de dessalement soient imprimées et affichées sur les permis d’entrée et de sortie des bateaux dans les ports américains. Il a également recommandé aux personnes qui s’essayaient au dessalement de rendre leurs résultats publics, afin que « d’autres puissent, par leur succès, être encouragés [sic] à faire des essais similaires, et puissent bénéficier de toute amélioration ou nouvelle idée qui pourrait leur venir à l’esprit dans la pratique ».

Des milliers d’usines dans le monde

Il existe actuellement environ 17 000 usines de dessalement dans le monde, avec une forte concentration dans les régions où l’eau est extrêmement rare, comme au Moyen-Orient. (Toutes ces usines ne tirent pas leur eau de l’océan : l’eau saumâtre, c’est-à-dire l’eau dont la salinité est supérieure à celle de l’eau douce mais inférieure à celle de l’eau de mer, se trouve dans les estuaires des fleuves qui rejoignent l’océan et peut également subir le processus de dessalement pour produire de l’eau potable). Aux États-Unis, environ 200 usines de dessalement sont aujourd’hui en activité, la plupart étant situées en Californie, en Floride et au Texas.

Le dessalement à l’échelle industrielle moderne est très différent de celui qu’utilisaient les anciens marins. Bien que certaines usines utilisent encore des technologies thermiques (qui utilisent la chaleur pour séparer le sel de l’eau), la plupart des usines industrielles modernes filtrent l’eau de mer à l’aide de technologies membranaires : l’eau est aspirée de l’océan, puis forcée à traverser une membrane dont les ouvertures sont suffisamment petites pour filtrer le sel, un processus appelé osmose inverse. (En fait, la membrane fait un si bon travail qu’il est nécessaire de rajouter des minéraux à l’eau obtenue, tant elle est pure).

Risque écologique

Le premier problème que pose ce processus peut sembler évident : de nombreux éléments vivent dans l’eau de mer qui est extraite pour être dessalée. Les anciens systèmes de dessalement nuisaient à la vie marine en l’attirant de force contre les systèmes de prise d’eau ; une technologie appelée prise d’eau souterraine, qui consiste à aspirer l’eau à travers le sable sous le plancher océanique, a été une solution. Mais de nombreux organismes vivant dans l’eau, comme les bébés poissons, les œufs, les larves, peuvent pénétrer dans les usines de dessalement, même avec la technologie la plus récente.

Ces animaux sont aspirés dans le système et meurent tous ». C’est une petite partie de la chaîne alimentaire, mais elle en fait partie, et [le dessalement] tue des milliards de larves chaque année. L’impact sur la chaîne alimentaire le long des côtes s’avère significatif.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Ce n’est pas seulement ce qui est aspiré dans les usines qui pose un problème pour l’océan. L’eau potable produite par les usines de dessalement a un cousin diabolique : la décharge super-salée qui reste, une substance connue sous le nom de saumure, deux fois plus salée que l’eau de mer d’origine. La saumure est plus lourde que l’eau de mer et peut couler au fond de l’océan, où elle crée une zone morte désoxygénée. On estime que les usines de dessalement du monde entier produisent plus de 1.4 milliards de tonnes de saumure par jour (elles produisent plus de saumure en volume que d’eau potable).

Heureusement, l’osmose inverse produit moins de saumure que l’ancienne technologie thermique. Selon les experts, plus de la moitié de la saumure produite dans le monde provient d’usines situées dans quatre pays du Moyen-Orient qui utilisent des technologies plus anciennes. Certains chercheurs travaillent sur les utilisations possibles de la saumure, notamment en la transformant en produits chimiques pour faciliter le processus de dessalement lui-même. Mais il ne fait aucun doute que l’excès de saumure provenant d’une industrie du dessalement en plein essor pourrait constituer un stress supplémentaire pour un océan déjà éprouvé. Un océan déjà soumis à une multitude de pressions : ruissellement des nutriments, acidification des océans, changement climatique. Si l’on y ajoute le dessalement, on multiplie les zones mortes de l’océan, où aucune vie n’est possible.

Une question de compromis

Le dessalement n’est pas la seule stratégie qui implique de sacrifier des écosystèmes pour aider les humains à survivre au réchauffement climatique. À l’ère du changement climatique extrême, la technologie ressemble de plus en plus à un jeu de compromis : comment gérer de manière responsable les projets d’énergie renouvelable, par exemple, qui doivent être implantés dans des zones écologiquement sensibles, ou comment extraire de manière responsable tous les minerais dont nous aurons besoin. Alors que le monde se réchauffe et que les crises de l’eau se multiplient, de vraies questions se posent quant à la meilleure façon d’intégrer des technologies complexes telles que le dessalement.

Les compromis humains du dessalement, et pas seulement les compromis écologiques, sont également importants à prendre en compte. Il faut beaucoup d’énergie pour aspirer l’eau de mer à travers les filtres constitués d’une membrane presque imperméable, ce qui signifie que les usines de dessalement, si elles sont connectées à un réseau alimenté par des combustibles fossiles, peuvent aggraver les sécheresses liées au changement climatique. À peine 1 % de l’eau dessalée produite dans le monde est issue d’énergies renouvelables. Il y a donc beaucoup à faire pour que les installations existantes deviennent plus propres. Toute cette énergie peut s’avérer onéreuse et imposer des coûts aux personnes qui utilisent le moins d’eau.

« L’une des raisons pour lesquelles le dessalement est si coûteux est qu’il consomme beaucoup d’énergie – c’est l’une des options d’approvisionnement en eau les plus gourmandes en énergie dont nous disposons », explique Heather Cooley, directrice de recherche à l’Institut du Pacifique. « Dans les endroits où nous avons vu des gens en construire, nous avons constaté que les tarifs augmentaient. Il existe des solutions moins coûteuses qui ont moins d’impact sur l’environnement et sur les communautés.

Des projets de captage des eaux pluviales pourraient ainsi fournir de l’eau à des prix plus abordables que ceux du dessalement. Les projets d’eau recyclée, quant à eux, sont plus coûteux que le captage des eaux pluviales, mais nettement moins que le dessalement des océans.

Alors que le monde devient de plus en plus sec, il ne fait aucun doute que le dessalement des océans peut s’inscrire dans notre avenir en matière d’eau. Mais exploiter les réserves apparemment inépuisables de l’océan est plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. La promesse du dessalement est certes séduisante, mais le fait de s’y intéresser en ignorant des solutions plus simples montre que certains considèrent le changement climatique comme un problème à résoudre à l’aide de la technologie, au lieu de trouver des moyens de réparer les systèmes défaillants et de se contenter de moins. Un changement réel et durable passe d’abord par des solutions systémiques plus difficiles à mettre en œuvre, et non par la recherche d’une technologie coûteuse.

Avec Earther-Gizmodo