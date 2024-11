Nuages – Le petit guide, de Richard Hamblyn – Éditions Delachaux et Niestlé, 25 octobre 2024 – 144 pages

Ce « petit » guide est une invitation poétique et scientifique à découvrir le ciel et ses infinies nuances. Avec de jolies photos, Hamblyn, écrivain et spécialiste des sciences de la Terre, propose une exploration des formes, des textures et des couleurs de ces « sculptures mouvantes » qui peuplent le ciel. Son approche combine des descriptions précises et des anecdotes historiques, avec une minutieuse classification des types de nuages, allant des cumulus aux cirrus en passant par les nuages moins communs comme les mammatus. Tout ce qui touche à la néphologie – la science des nuages – se trouve dans ce guide. Celui-ci permet de se familiariser avec la classification et l’identification des nuages et des phénomènes optiques, diurnes et nocturnes. Il apprend à lire le ciel afin d’en comprendre les mécanismes complexes, leurs effets, et initie à la prévision du temps.

Ce guide est structuré de façon claire et accessible pour permettre aux amateurs comme aux passionnés d’observer et de reconnaître les différents types de nuages. Chaque chapitre offre des détails sur la formation et l’évolution des nuages, accompagnés de photographies qui mettent en lumière leur beauté et leur diversité. Hamblyn réussit à rendre accessible la complexité des phénomènes atmosphériques, en expliquant de manière succincte le rôle des nuages dans les cycles de l’eau et les variations climatiques. Son écriture nous amène à percevoir le ciel comme une toile mouvante, vivante, où chaque nuage a une histoire et une fonction.

L’originalité de Nuages – Le petit guide réside dans la manière dont Richard Hamblyn tisse ensemble savoir scientifique et émerveillement esthétique. Ce livre ne se contente pas d’énumérer des faits météorologiques ; il est un hommage à la beauté éphémère de la nature et invite à un regard contemplatif sur notre environnement quotidien. En sensibilisant le lecteur aux phénomènes atmosphériques, Hamblyn stimule une curiosité respectueuse de la nature et offre un rappel de l’interconnexion entre ciel et Terre.

Ce guide fait aussi réfléchir aux effets du changement climatique sur les paysages célestes. En évoquant des perturbations climatiques et les altérations de la couverture nuageuse, Hamblyn souligne les conséquences écologiques qui touchent même ce que l’on pourrait croire immuable. C’est bien plus qu’un manuel d’identification ; c’est une célébration de l’art météorologique et un plaidoyer pour une réévaluation de notre rapport à la nature. Avec son tout petit format, le livre se met dans la poche et se promène avec nous partout !

Richard Hamblyn est l’auteur de The Invention of Clouds, récompensé par le Prix du livre du Los Angeles Times en 2002, et lauréat du prix Samuel Johnson, ainsi que de Terra : Tales of the Earth, une étude sur les catastrophes naturelles. Il est chercheur à l’université de Nottingham et travaille actuellement sur le projet « Eau, culture et société ».