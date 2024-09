Les Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud finalisent leur conversion en bio

Du nord au sud du mâconnais, du Pouilly-Fuissé en passant par le Saint-Amour, 28 domaines produisent des vins de haute-voltige, que ce soit en blanc, en rouge ou en bulles. Pionniers dans leur travail de la vigne excluant toute forme de chimie et dans leur volonté d’effectuer des vendanges manuelles, les membres continuent de se réinventer. Ils ont alors créé en 2004, l’association des Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud qui rassemble ces 28 domaines d’exception partageant une philosophie commune : un profond respect pour la nature et l’authenticité de leur métier. Vingt ans plus tard, un nouveau virage est entamé avec la conversion de tous les domaines en bio. Une décision novatrice dans une région encore largement dominée par l’agriculture traditionnelle.

Alors que la plupart des viticulteurs étaient déjà en bio ou en conversion, mais sans détenir le label, ils ont décidé d’officialiser cette orientation commune en février 2024. Une décision avant-gardiste, dans un contexte où seulement 10% des exploitations ont obtenu le label dans le département.

« Tous nos membres sont désormais passés à l’agriculture biologique, car nous souhaitons offrir à nos consommateurs une transparence totale et des produits qui respectent à la fois la nature et leur santé.” explique Margaux Calland, Présidente des Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud.

Ils se connaissent pour la plupart d’entre eux depuis de nombreuses années, et c’est tout naturellement qu’ils se sont retrouvés pour adhérer au Groupement d’Etude et de Suivi des Terroirs (G.E.S.T), une association créée en Côte d’Or en 1995 et étendue au Mâconnais en 2000. Ils étaient tous conscients de l’importance du sol dans la production d’un vin de terroir et de qualité. Le G.E.S.T les a accompagnés dans leur réflexion à une gestion organique et culturale de leurs sols pour en assurer leur pérennité et en extraire le meilleur.

Tout aussi naturellement, alors que leur groupe G.E.S.T Mâconnais s’était enrichi d’autres vignerons, il fut décidé en 2004 la création d’une association permettant de proposer leurs vins à la dégustation tout en maintenant une réflexion de fond sur leurs pratiques viticoles.

Ainsi naquirent les « Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud » en date du 13 février 2004 et l’association compte alors 14 Domaines ou maisons.

Dès 2005, ils ont organisé des dégustations annuelles réservées aux professionnels : à Beaune (Cellier de la Cabiote), Paris (la Péniche, le Macéo), Lyon (Cour des Loges), Nice.

Depuis 2007, un nouveau rendez-vous destiné aussi bien aux professionnels, qu’aux amateurs, prend place chaque année en Novembre au Château d’Hurigny, à 6 km de Mâcon. Parallèlement à ces dégustations, ils continuent leurs rencontres sur le terrain et leurs échanges de pratiques viticoles.

Des valeurs d’artisans

Du nord au sud du Mâconnais se succèdent des séries très différentes de sols et sous-sols, d’orientation et de paysages, propices à la culture du Chardonnay, du Gamay et du Pinot Noir. Toutes peuvent être à l’origine de vins, faisant partie de la même appellation, mais ayant des caractéristiques spécifiques, que les viticulteurs ont décidé de valoriser de façon fidèle et sincère.

Certains d’entre eux font partie de familles de vignerons depuis plusieurs générations, d’autres proviennent d’origines différentes et ont tout fait pour pouvoir exercer ce métier dont ils rêvaient ; d’autres encore ont décidé de venir retrouver un patrimoine familial qui somnolait depuis longtemps. La décision de se réunir en une association vient aussi du plaisir qu’ils ont à se retrouver, de la complicité qui existe entre eux et de l’aspect convivial de leurs relations, qu’ils tiennent à conserver.

« Nous travaillons dans le même sens, le sol a été notre catalyseur, de ce fait, nous avons tous une pratique de protection phytosanitaire orientée vers le plus grand respect de l’environnement, vers la préservation de la diversité de l’écosystème. Nous sommes tous d’accord pour poursuivre la pratique des vendanges manuelles, par respect du raisin et de la valeur symbolique et sociale que celles-ci ont dans notre culture. Nous recherchons tous et chaque année la maturité optimale, nous sommes d’ailleurs prêts à prendre des risques considérables pour l’atteindre. Toutes ces valeurs sont pour nous fondamentales !

Pourtant, tout cela n’exclut pas les nombreuses différences de personnalité influençant nos méthodes de travail et les choix de chacun. Labour total ou alterné avec un enherbement naturel, maturité plus ou moins avancée, vinification et élevage en cuves ou en fûts sont des exemples de pratiques que chacun de nous envisage de façon distincte, ce qui nous semble absolument naturel.

Nous sommes fiers et conscients de la chance de pouvoir exercer ce métier, mais aussi de notre rôle de « conservateurs » d’un patrimoine rural unique : paysages, culture, savoir faire et plaisir. Nous en avons la responsabilité vis-à-vis de nos contemporains et de ceux qui nous succéderont. »

Leurs choix de production tiennent compte de tout cela, la dimension artisanale de leurs domaines ou maisons leur permet d’être présents partout, donc garants de toutes les opérations de culture et vinification.

Dans son magnifique ouvrage « Les goûts et les couleurs du monde » (1), Marc-André Selosse a voulu « émouvoir les sens, caresser le palais avec des plantes ou du vin, étonner le nez avec des odeurs inhabituelles ou des attentions à consacrer au quotidien. Il parle des fleurs qu’on peut sentir, des fruits qui mûrissent, d’un nuage de lait qui adoucit les thés, de l’accord des vins et du chocolat… Il y a même eu le son d’un violon que ses lignines modifiées faisaient résonner plis clair… Car, avec ou sans tannin, le monde ne vaut que s’il est ressenti. »

Dégustations et rencontres au Salon des Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud

Point d’orgue de l’année, le Salon des Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud permettra aux amateurs de vins, connaisseurs ou non, de rencontrer les différents domaines du 2 au 4 novembre 2024 au Château d’Hurigny. Ils pourront ainsi déguster sur place, échanger avec les vignerons, mais aussi découvrir les méthodes de culture biologique et les techniques de vinification artisanale.

Les Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud : Bret Brothers & la Soufrandière, Céline & Laurent Tripoz, Domaine de Thalie, Domaine Nicolas Delfaud, Domaine des Crays, Domaine Pierre Vessigaud, Château de Lavernette, Domaine du Clos des Rocs, Domaine Robert-Denogent, Château des Rontets, Domaine du Clos Sauvage, Domaine Sainte-Barbe, Clos des Vignes du Maynes, Domaine Frantz Chagnoleau, Domaine Saumaize-Michelin, Domaine Giroux Yves et Fils, Dominique Cornin, Domaine Barraud Daniel & Julien, Domaine Guillemot Michel, Jacques Saumaize, Domaine Chardigny, Domaine Guillot-Broux, Les Héritiers du Comte Lafon, Domaine La Vigne-Mouton, Nicolas Maillet, Domaine de la Sarazinière, Thevenet Quintaine, Domaine Lassarat et Fils.

Informations pratiques

● Date : Samedi 2 Novembre 2024 de 14h à 19h – Dimanche 3 Novembre de 10h à 18h – Lundi 4 Novembre de 10h à 17h (journée exclusivement réservée aux professionnels).

● Lieu : Château d’Hurigny, 87 Rue des Verchères, 71870 Hurigny

● Billetterie : 5€ avec verre offert à l’entrée

(1) « Les goûts et les couleurs du monde » de Marc-André Selosse – Editions Actes sud /Babel